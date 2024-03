Mengenal Soft Saving Trend, Cara Mengelola Keuangan ala Gen Z

ERA.id - Pernahkah Anda merasa terbebani target menabung yang tinggi? Tren soft saving menawarkan solusi untuk masalah keuangan. Untuk itu mari mengenal soft saving trend lebih dalam.

Generasi Z memiliki pendekatan berbeda dalam menabung untuk masa depan dibandingkan generasi sebelumnya.

Tren ini memungkinkan Gen Z untuk hidup di saat ini tanpa terbebani hutang dan kecemasan finansial. Artikel ini akan membahas manfaat, tips memulai, dan contoh metode yang dapat Anda gunakan.

Mengenal soft saving trend

Tren baru yang disebut "soft saving" lebih memprioritaskan gaya hidup YOLO (you only live once) dibandingkan menabung dalam jangka panjang.

Dilansir dari Efirstbank Blog, faktanya 73 persen Generasi Z lebih memilih memiliki kualitas hidup yang lebih baik daripada menyisihkan uang ekstra untuk tabungan dan dana pensiun.

Meskipun tren "soft saving" memprioritaskan menikmati masa kini, perencanaan untuk masa depan tetap penting, terutama karena jumlah yang disarankan untuk mempertahankan gaya hidup nyaman adalah 80% dari pendapatan sebelum masa pensiun.

Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan terkait pengelolaan keuangan untuk tujuan masa depan:

1. Jangan sepelekan bunga berbunga

Bunga berbunga terjadi ketika keuntungan dari uang Anda diinvestasikan kembali untuk menghasilkan lebih banyak keuntungan.

Sederhananya, uang Anda dapat menghasilkan uang hanya dengan disimpan di akun berbunga tinggi, seperti dana pensiun, reksadana, deposito berjangka, atau tabungan likuid.

Seiring berjalannya waktu, bunga berbunga dapat menambah nilai dan pertumbuhan pada pendapatan Anda. Ini adalah salah satu alasan mengapa penting untuk mulai menabung dan berinvestasi sejak dini.

Jika tidak berinvestasi, Anda berisiko tidak memiliki cukup sumber daya untuk menikmati masa pensiun. Menurut Forbes, usia pensiun rata-rata di Amerika Serikat adalah 63 tahun. Jika Anda berencana untuk pensiun lebih awal, bunga ber bunga adalah salah satu alat yang membantu untuk mencapainya.

2. Pertimbangkan metode FIRE

FIRE adalah singkatan dari Financial Independence, Retire Early (Kemandirian Finansial, Pensiun Dini).

Metode ini memprioritaskan penghematan ekstrem dan investasi pada saham, obligasi, dan/atau exchange-traded funds (ETF) serta akun dengan keuntungan pajak (misalnya, dana pensiun, IRA).

Singkatnya, metode FIRE menyarankan Anda menggunakan "aturan 25" (atau 25 kali pengeluaran tahunan Anda) untuk menentukan berapa banyak yang Anda perlukan untuk pensiun dini.

FIRE adalah singkatan dari Financial Independence, Retire Early (unsplash)

Misalnya, jika pengeluaran Anda adalah Rp 7.150.000 per bulan, Anda akan mengalikannya dengan 12 untuk mendapatkan angka pengeluaran tahunan Anda (Rp 7.150.000 x 12 = Rp 85.800.000), lalu kalikan angka pengeluaran tahunan Anda dengan 25 (Rp 85.800.000 x 25 = Rp 214.500.000) untuk mendapatkan angka FIRE Anda.

Dalam hal ini, Rp 214.500.000 adalah yang Anda perlukan untuk pensiun. Beberapa individu berhemat atau berinvestasi lebih dari separuh pendapatan mereka untuk pensiun dini atau mencapai angka FIRE mereka, jadi ini mungkin tidak cocok untuk semua orang.

Meskipun demikian, ada tiga jenis strategi FIRE untuk berbagai kebiasaan belanja dan pendapatan:

Lean FIRE - untuk individu yang menjalani gaya hidup minimalis dan dapat membelanjakan minimal per minggu untuk mencapai kemandirian finansial lebih cepat.

Fat FIRE - untuk individu yang menabung dalam jumlah besar sekarang untuk hidup nyaman di masa depan.

Barista FIRE - untuk individu yang tidak berniat sepenuhnya meninggalkan pekerjaan dan pensiun dini. Mereka fokus menabung cukup untuk pensiun tetapi bekerja paruh waktu setelah pensiun.

