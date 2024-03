Resmi Bercerai, Ariana Grande Bayar Tunjangan Rp19 Miliar ke Dalton Gomez

ERA.id - Ariana Grande akhirnya secara resmi bercerai dengan Dalton Gomez, setelah menikah hampir 4 tahun. Perceraian mereka diputuskan oleh Pengadilan Agung Los Angeles, Amerika Serikat, pada Selasa (19/3/2024).

Dilansir dari BBC, pada dokumen perceraian, disebutkan bahwa Ariana dan Dalton memiliki perjanjian pra-nikah. Dengan perjanjian tersebut, tidak ada perselisihan hukum yang signifikan pada perpisahan mereka.

Namun, sesuai kesepakatan, pelantun lagu "we can't be friends' itu harus membayar tunjangan ke Dalton Gomez. Tunjangan tersebut senilai 1,25 juta dolar atau sekitar Rp19,6 miliar.

Tak hanya itu, Dalton juga menerima setengah dari hasil penjualan rumah mereka yang berada di Los Angeles. Ariana juga yang membayar biaya pengacara Dalton senilai 25 ribu dolar atau sekitar Rp393 juta.

Sementara itu, sebelum resmi bercerai, Ariana Grande dan Dalton Gomez sudah tinggal berpisah sejak pertengahan 2023 lalu. Kemudian pada September 2023, mereka sama-sama mengajukan gugatan cerai.

Selama proses perceraian, Ariana Grande sendiri diketahui sudah berkencan dengan lawan mainnya di film Wicked, Ethan Slater. Hubungan mereka sempat menuai kritikan karena ketika mulai berpacaran dengan Ariana, Ethan masih memiliki seorang istri.

Namun, tak lama setelah hubungannya dengan Ariana mencuat, Ethan langsung menggugat cerai istrinya. Setelahnya, Ariana dan Ethan beberapa kali tertangkap menghabiskan waktu bersama oleh paparazi.