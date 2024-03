Dituding Open Donasi Buat Beli Mobil Mewah untuk Ibu, Livy Renata Langsung Klarifikasi

ERA.id - Selebgram Livy Renata disoroti publik usai dituding membuka donasi untuk membelikan mobil mewah untuk ibunya, Susana Rahardjo, sebagai hadiah ulang tahun. Hingga akhirnya, Livy buka suara mengenai tudingan tersebut.

Nama Livy Renata menjadi trending topik di media sosial X atau Twitter pada Senin (25/3). Livy dituding membuka donasi supaya bisa membeli mobil mewah untuk ibunya. Permintaan donasi itu dilakukannya lewat platform digital Trakteer.

Melalui Trakteer, Livy mengajak para penggemarnya berdonasi agar berhasil membelikan mobil untuk ibunya. Perempuan berusia 22 tahun ini membutuhkan uang untuk membelikan ibunda sebuah mobil mewah.

"Mau beliin mami mobil," tulis Livy Renata di akun Trakteer pribadinya, dibagikan ulang di akun Instagram @lambe_turah.

Rupanya, donasi itu berhasil mewujudkan impian Livy membelikan mobil mewah untuk ibunya. Di platform itu, terlihat 60 persen memberikan donasi. Sang ibu membagikan foto dengan mobil mewah Mercedes-Benz GLA yang diberikan oleh Livy.

"Thank you anakku @livyrenata.. Proud of you," tulis ibu Livy.

Unggahan dari ibu Livy dibagikan ulang dalam broadcast Instagram pribadinya Livy. Sang selebgram merasa senang karena ibunya suka dengan mobil mewah tersebut.

"Akhirnya bisa beliin ibuku sesuatu yang besar btw. Saya sangat senang dia menyukainya," kata Livy Renata menggunakan bahasa Inggris.

Sayangnya, hal ini menuai komentar pedas netizen. Mereka tak terima lantaran Livy memberikan mobil mewah kepada ibunya dari hasil donasi. Mereka heran dan kesal melihat aksi orang-orang ikut berdonasi untuk Livy.

Mereka menganggap Livy bukan orang tak mampu dan sebenarnya bisa membeli mobil mewah tanpa open donasi. Apalagi, hasil donasi dilakukan untuk membeli mewah sang ibu.

Livy Renata langsung memberikan klarifikasi. Ia mengatakan pihak manajer yang akan buka suara mengenai kabar miring tersebut. Dengan tegas, ia membantah membuka open donasi demi membeli mobil mewah sang ibu.

"Mungkin perlu mengklarifikasi beberapa hal segera, manajer saya menyuruh saya berbicara setelah semuanya mereda. Tidak khawatir karena saya mendapat tanda terima," tulisnya.

"Tapi diingatkan saya tidak membuka donasi, ini selfie eksklusif. Ambillah sesukamu. Tapi aku akan membiarkanmu bersenang-senang & bicara dulu," lanjutnya.

Livy Renata mengaku siap jika nantinya buka-bukaan soal harga mobil mewah tersebut. Livy menegaskan bahwa donasi yang dihasilkan dari Trakteer tidak cukup untuk membeli mobil mewah ibunya.

"Jika manajer saya mengizinkan saya, saya akan menunjukkan harga sebenarnya mobil tersebut & jumlah yang saya dapatkan dari trakteer," jelasnya.

"Kalau misalnya dari trakteer bisa beli mobil mah saya akan minta rumah juga dan juga jet pribadi, kalau ngemis saja yang perlu saya lakukan untuk mendapatkannya. Lalu yaudah." lanjutnya.