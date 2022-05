Cuitan Polosnya Soal Eril Dihujat Habis, Livy Renata Akhirnya Sadar Langsung Doakan Keluarga Ridwan Kamil

ERA.id - Gamers Livy Renata akhirnya menyampaikan permintaan maaf usai mengomentari putra Ridwan Kamil, Emmeril Kahn Mumtaz alias Eril.

Permintaan maaf itu disampaikan oleh Livy Renata usai dirinya menerima hujatan dari publik atas kasus hilangnya Eril. Livy dinilai tidak etis mengomentari keberadaan putra sulung Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

“Aku minta maaf sekali lagi ya guys. I’ll phrase my words better next time,” cuit Livy Renata.

Sebelumnya Livy Renata menuai hujatan publik usai dinilai tidak etis dalam menanggapi kasus hilangnya Eril di sungai Aare di Swiss. Saat itu Livy kedapatan membuat cuitan yang begitu polos dengan mempertanyaan keberadaan Eril yang belum juga ditemukan.

“KOK BISA SI ANAKNYA PAK RIDWAN BELOM DIKETEMUINN SAMPE SEKARANG,” kata Livy kala itu.

Cara penulisan Livy itu pun langsung menuai perdebatan hingga hujatan dari publik. Ia dinilai tidak menghargai cara kerja tim SAR di Bern, Swiss dalam melakukan pencarian.

Bukan hanya itu saja, cuitan Livy bahkan menjadi trending topik di Twitter sejak cuitannya viral.

“Mending kamu diem ya syg, krn besok kamu bakal lebih dicaci maki,” tulis @kontri****.

“Polisi swiss kalo disuruh nyari otak u juga keknya bakalan susah nemunya,” timpal @zaaen****.

“Maaf polisi nyarinya di sungai sepanjang 200KM BUKAN DI KOLAM BAK MANDI LO,” kata @yyoo****.

Lebih lanjut, Livy Renata juga memanjatkan doa yang terbaik untuk putra Ridwan Kamil, Eril, yang sampai saat ini belum ditemukan.

“I wish the best for Pak Ridwan’s son :( sending love & prayers!! Hopefully the police can prioritize the search,” tutupnya.

Tag: Livy Renata ridwan kamil Eril Emmeril Kahn Mumtaz livy renata minta maaf