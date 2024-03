Apa Itu Perayaan Kamis Putih dan Mengapa Yesus Membasuh Kaki Murid-Muridnya?

ERA.id - Kamis Putih menjadi hari penting bagi umat Kristiani yang diperingati sebelum Paskah. Apa itu perayaan kamis putih? Mari kita selami lebih dalam melalui artikel berikut ini.

Lebih dari sekadar tradisi, Kamis Putih merupakan momen istimewa untuk merenungkan teladan kasih dan pengabdian Yesus. Menariknya, di balik makna religiusnya, perayaan Kamis Putih juga sarat dengan tradisi dan ritual unik di berbagai gereja.

Makna perayaan Kamis Putih?

Dilansir dari laman Universitas Katolik Santo Thomas, Kamis Putih merupakan salah satu momen penting dalam Trihari Suci (periode menjelang Paskah yang penuh makna bagi umat Kristiani).

Perayaan Kamis Putih bukan hanya mengenang peristiwa penting dalam kisah Yesus, tetapi juga menjadi kesempatan untuk merenungkan nilai-nilai luhur yang diajarkannya.

Pada Kamis Putih, umat Kristiani diajak untuk kembali ke momen Perjamuan Terakhir. Di momen ini, Yesus mengadakan perjamuan bersama para muridnya untuk terakhir kalinya sebelum penyaliban.

Perjamuan terakhir menjadi simbol kasih dan persatuan Yesus dengan para muridnya. Namun, di momen ini pula Yesus mengungkapkan bahwa salah satu muridnya akan mengkhianatinya. Hal ini menjadi pengingat bagi umat Kristiani bahwa pengkhianatan dapat terjadi kapan saja, bahkan dari orang terdekat.

Momen penting hari Kamis Putih

Salah satu momen penting dalam Kamis Putih adalah pencucian kaki para murid oleh Yesus. Tindakan ini merupakan simbol kerendahan hati dan teladan untuk melayani sesama.

Yesus yang merupakan sang Guru, bahkan rela merendahkan diri dan melakukan pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh budak. Melalui teladan ini, Yesus ingin mengajarkan kepada para muridnya dan seluruh umat Kristiani untuk selalu rendah hati dan tidak segan untuk melayani sesama.

Momen Penting Hari Kamis Putih (unsplash)

Pentingnya prosesi pencucian kaki oleh Yesus

Sementara itu, Kamis Putih sejatinya disebut sebagai “Maundy Thursday”. Dilansir dari laman Ligonier, kata "Maundy" berasal dari kata Latin "mandatum", yang dalam bahasa Inggris berarti "perintah".

Di ruang atas (Yohanes 13-17), Yesus memberikan perintah baru kepada murid-murid-Nya (yaitu, perintah baru) setelah membasuh kaki mereka. Perintah baru ini terdapat dalam Yohanes 13:31-35.

Setelah memberi contoh dengan membasuh kaki mereka, Tuhan Yesus berkata kepada kedua belas murid itu: "Aku memberi kamu perintah baru, supaya kamu saling mengasihi; seperti Aku telah mengasihi kamu, demikianlah hendaknya kamu saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-murid-Ku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi" (Yohanes 13:35).

Arti penting dari pencucian kaki dan perintah baru Yesus selanjutnya sering disalah artikan.

Pertama, Kristus tidak sedang menetapkan praktik pembasuhan kaki sebagai sakramen dalam tindakan ini; Dia juga tidak mengajar umat bahwa kita memenuhi perintah baru dengan secara harfiah membasuh kaki orang kepercayaan lainnya.

Kedua adalah sebaliknya, Kristus sedang memerankan pelayanan-Nya kepada murid-murid-Nya sebagai perumpamaan tentang apa yang akan Dia lakukan di kayu salib.

Jonathan Edwards melalui tulisannya dalam “Sermon XVI: Christ the Example of Ministers” menjelaskan makna simbolis pembasuhan kaki oleh Yesus, sebagai berikut:

“Ada representasi simbolis yang diberikan dari peristiwa besar itu malam ini; satu dalam Paskah, yang sekarang diikuti oleh Kristus bersama murid-murid-Nya... yang lainnya dalam tindakan luar biasa ini yaitu membasuh kaki murid-murid-Nya.” tulisnya.

Menurut Edwards, membasuh kaki tamu adalah tugas para pelayan, dan salah satu tugas mereka yang paling rendah. Oleh karenanya tugas itu dipilih dengan tepat oleh Yesus untuk mewakili kehinaan besar yang akan dialaminya.

“Bahkan kematian yang memalukan dan terkutuk di kayu salib, supaya Dia dapat membersihkan jiwa murid-murid-Nya dari kesalahan dan pencemaran rohani mereka.” tutur Edwards.

