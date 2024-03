Usai Bikin Gaduh Penggemar, Agensi Han So Hee Minta Maaf Soal Postingan Terbaru

ERA.id - Agensi Han So Hee, 9ato Entertainment, menyampaikan permohonan maaf terkait unggahan terbaru artisnya. Agensi tidak memberi penjelasan lebih rinci dan memilih diam atas apa yang terjadi.

"Kami tidak memiliki pernyataan untuk diberikan. Kami meminta maaf," kata agensi, dikutip Newsis, Sabtu (30/3/2024).

Sebelumnya, Han So Hee membagikan unggahan terbaru terkait hubungannya dengan Ryu Jun Yeol. Dia menjelaskan rangkaian hubungannya dengan Ryu Jun Yeol yang diawali dengan pertemuan di pameran.

Pada unggahan di Instagram-nya, Han So Hee menjelaskan bagaimana hubungannya dengan Ryu Jun Yeol dimulai. Dia mengatakan pertemuan pertama terjadi di pameran foto pada November 2023.

“Itulah pertama kalinya kami bertemu. Saya akan mengabaikan komentar konyol yang mengklaim bahwa kami berteman bahkan sebelum itu. Saya belum pernah bertemu (Ryu Jun Yeol) di depan umum atau secara pribadi, saya juga belum pernah menghubunginya atau mengenal orang yang sama," tulis Han So Hee pada unggahannya.

Han So Hee juga menekankan dalam postingannya bahwa pertemuan maupun hubungannya dengan Ryu bukanlah 'transfer cinta' dari Hyeri. Dia juga membenarkan hubungan Ryu Jun Yeol dan Hyeri berakhir tahun lalu.

"Memang benar Ryu Jun Yeol dan Hyeri) putus tepat tahun lalu. Memang benar mereka mengucapkan selamat tinggal satu sama lain, mendoakan kebahagiaan dan kesehatan satu sama lain," katanya.

Lalu, Han So Hee juga mengkritik sikap Hyeri yang dinilai tidak bisa menerima mantan kekasihnya punya pacar baru. Dia juga meminta penjelasan kepada Hyeri agar bintang Reply 1988 itu memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi.

"Apa yang saya tidak mengerti adalah saya ingin bertanya (Hyeri) apa yang lucu tentang fakta bahwa mantannya punya pacar baru. Mengapa dia mengubah isi pesan teks, yang bukan untuk tujuan reuni, menjadi pesan teks yang penuh dengan keterikatan yang melekat, dan memberikan judul 'transfer cinta' untuk hubungan romantis baru (Ryu Jun Yeol) yang terjadi setelahnya empat bulan (sejak perpisahan mereka) lalu tetap diam," tegasnya.

Sayangnya, beberapa menit setelah mengunggah postingan itu, bintang The World of the Married menghapusnya. Han So Hee lantas meminta maaf lantaran tidak bisa menjadi pribadi yang lebih sabar dalam menghadapi masalah.

“Maaf. Saya memiliki kepribadian yang tidak sabaran," katanya.

Meski tak lama kemudian dihapus, namun isi postingan Han So Hee dengan cepat tersebar di media sosial. Banyak penggemar yang akhirnya terpecah menjadi dua sisi antara membela Hyeri atau membela Han So Hee.