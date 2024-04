Song Kang Tuliskan Surat untuk Penggemar Jelang Wajib Militer

ERA.id - Aktor Korea Selatan, Song Kang menuliskan surat untuk para penggemarnya menjelang pendaftaran wajib militer.

Menurut laporan StarNews pada Senin, dalam suratnya Song Kang menyampaikan terima kasih kepada para penggemar yang sudah mendukungnya sejak debut sebagai aktor pada 2017.

"Seperti yang kalian lihat di berita-berita, saya akhirnya akan berangkat! SONGPYEON mencintai saya sejak debut tahun 2017 dan sesudahnya. Saya menjadi saya yang sekarang karena kalian selalu ada," kata Song Kang kepada basis penggemarnya seperti dikutip Antara.

Dia berpamitan kepada para penggemar dan menyampaikan rencananya untuk mempelajari banyak hal selama menjalankan tugas wajib militer, termasuk belajar bahasa.

"Saya tidak akan membiarkan waktu satu setengah tahun ini sia-sia. Saya berharap anggota SONGPYEON juga menghabiskan waktu secara bermakna, melakukan hal-hal yang ingin dilakukan dan menemukan diri sendiri," katanya.

Kepada para penggemar, Song Kang berjanji akan kembali dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia setelah menyelesaikan tugas wajib militer.

Song Kang akan mendaftar untuk menjalani tugas wajib militer pada 2 April 2024. Aktor 29 tahun itu bakal menjalankan tugas sebagai tentara aktif di Angkatan Darat Korea Selatan.

Song Kang dikenal dengan perannya dalam drama populer seperti Love Alarm, Sweet Home, Nevertheless, Forecasting Love and Weather, dan My Demon.