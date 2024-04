Momen SZA Tampil Tutup Aurat di Hari Lebaran, Pakai Hijab Bareng Ayah Tercinta

ERA.id - SZA merupakan salah satu penyanyi yang terkenal dengan penampilannya yang seksi. Namun, di momen Idulfitri tahun ini, SZA membuat pangling publik dengan tampil mengenakan hijab.

Penampilannya mengenakan hijab saat lebaran ini dibagikan SZA lewat unggahan Instagram Storiesnya, pada Jumat (12/4/2024). Ia tampak merayakan lebaran bersama ayahnya di Selandia Baru.

Penyanyi bernama asli Solana Imani Rowe itu menunjukkan gaya pakaian lebaran dengan mengenakan gamis oranye. Ia memadukan gamis tersebut dengan kerudung berwarna biru dan kacamata hitam.

"Eid Mubarak Auckland," tulis SZA di keterangan unggahannya.

Pada potret lainnya, terlihat SZA berfoto bersama sang ayah yang mengenakan gamis pria berwarna hitam dan kacamata warna senada. Mereka berfoto dengan latar belakang pemandangan kota.

"Jumu'ah Friday's w my daddy but make itu New Zealand," kata SZA.

SZA sendiri diketahui berada di Selandia Baru untuk tur konsernya, yang bertepatan dengan momen lebaran. Ia mengadakan konser selama tiga hari di Kota Auckland.

Sementara itu, SZA memang lahir dari seorang ayah beragama Islam dan dibesarkan sebagai seorang Muslim Ortodoks. Selama masa sekolahnya, SZA juga diketahui tampil dengan berkerudung.