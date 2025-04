China Tak Gentar Kena Tarif 245 Persen dari Trump, Bakal Beri Serangan Balasan ke AS

ERA.id - Pemerintah China merespons kenaikan tarif dagang impor sebesar 245 persen yang dijatuhkan oleh Amerika Serikat. China secara tegas meyakini tidak akan mundur atas perang dagang yang terjadi.

"Mengenai bagaimana angka 245 persen itu muncul, sebaiknya ditanyakan pada pihak AS. Tidak ada pemenang dalam perang tarif atau perang dagang, China pun tidak ingin melawan negara mana pun, tetapi kami juga tidak takut," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian, dilansir Antara, Kamis (17/4/2025).

Diketahui sebelumnya, dalam perintah administrtif yang dirilis Gedung Putih, Presiden Donald Trump menaikkan tarif impor terhadap barang-barang China sebesar 245 persen. Tarif itu naik dari sebelumnya sebagai imbas dari tarif balasan dari China.

Rinciannya adalah tarif timbal balik sebesar 125 persen, tarif 20 persen terkait masalah fentanil, dan tarif "Section 301" atas barang-barang tertentu, antara 7,5 hingga 100 persen.

"China sebelumnya menekankan bahwa penerapan tarif tinggi yang berulang kali dilakukan AS terhadap China telah menjadi permainan angka yang tidak memiliki signifikansi ekonomi praktis," ujar Lin Jian.

Penambahan tarif, ungkap Lin Jian, hanya akan semakin mengungkap taktik AS dalam menggunakan tarif sebagai intrumen dan bahkan menjadikannya sebagai senjata untuk mengintimidasi dan memaksa negara lain.

"Jika AS terus memainkan permainan angka tarif, China akan mengabaikannya. Jika AS bersikeras terus melanggar hak dan kepentingan China secara substansial, maka kami akan dengan tegas melakukan serangan balik dan berjuang sampai akhir," tegas Lin Jian.

Lin Jian pun menegaskan bahwa perang tarif dimulai oleh AS dan posisi China sudah sangat jelas. Ia pun meyakini kembali bahwa China akan membalas tindakan AS demi mempertahankan hak dan kepentingannya.

"China telah mengambil tindakan balasan yang diperlukan untuk mempertahankan hak dan kepentingannya yang sah serta keadilan dan kewajaran norma internasional," ungkap Lin Jian.

Ia kembali mengulang syarat yang diajukan China bila AS benar-benar ingin menyelesaikan masalah tarif melalui dialog dan negosiasi yaitu pemerintah AS harus berhenti menggunakan tekanan maksimum, menghentikan ancaman, serta berdialog atas dasar kesetaraan, rasa hormat dan saling menguntungkan.

Dalam perintah administratif Gedung Putih disebutkan bahwa Presiden Trump mengenakan tarif 10 persen pada semua negara dan tarif timbal balik yang lebih tinggi kepada masing-masing negara yang memiliki defisit perdagangan terbesar dengan AS demi menyamakan kedudukan dan melindungi keamanan nasional Amerika.

"Lebih dari 75 negara telah menghubungi untuk membahas kesepakatan perdagangan baru sehingga tarif timbal balik itu dihentikan sementara kecuali untuk China, yang melakukan tindakan balasan," ungkap Gedung Putih.

Sedangkan China pada 11 April 2025 sudah mengumumkan penerapan tarif impor sebesar 125 persen untuk barang-barang AS atau naik dari tadinya 84 persen. Tindakan tersebut merupakan respon dari penerapan tarif 125 persen yang ditetapkan Presiden Trump pada 10 April untuk barang-barang asal China.

Berdasarkan laman Perwakilan Dagang AS, total nilai perdagangan AS dan China pada 2024 mencapai 582,4 miliar dolar AS. Ekspor barang AS ke China mencapai 143,5 miliar dolar AS sedangkan ekspor China ke AS mencapai 438,9 miliar dolar AS sehingga AS mengalami defisit perdagangan barang dengan China mencapai 295,4 miliar dolar AS.