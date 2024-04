Datangi Psikolog Gegara Alami Depresi Akut, Aurelie Moeremans Sampai Jauhi Musik dan Dunia Film

ERA.id - Aurelie Moeremans mengaku alami cemas dan depresi akut. Bahkan, dirinya sampai menjauhi dunia musik serta film akibat rasa depresi yang berlebihan. Kisahnya ini diungkapkan melalui unggahan media sosialnya.

Lewat unggahannya itu, Aurelie membagikan foto sedang disirami air bunga. Ia mengenakan kemben bermotif batik. Di bagian keterangannya, bintang film Menunggu Pagi ini mengaku mengalami depresi akut. Hal ini dinyatakan langsung oleh psikolog.

"Jadi, beberapa tahun terakhir ini semangatku untuk hampir segala hal tuh hilang aja. Aku tetap kerja terus kok, tetap lakuin rutinitas sehari-hari, tapi kok ya rasanya hampa," tulis Aurelie, dikutip dari akun Instagram @aurelie.

Lebih lanjut, mantan istri Roby Tremonti ini mengaku tidak menikmati waktunya saat syuting film maupun sinetron. Maka dari itu, Aurelie sempat berhenti di dunia hiburan Tanah Air untuk rehat sejenak.

"Aku sempet ditawarin main di 2 proyek bareng aktor yang selama aku pengen banget satu project bareng, tapi aku tolak. Musik, yang biasanya selalu bisa buat aku happy, sempet nggak bisa aku nikmatin lagi. Nggak bisa enjoy dengerin musik, apalagi nyanyi," katanya.

(Tangkapan layar Aurelie Moeremans)

Aurelie mencoba menenangkan diri mengisi kehampaan dengan mendekatkan diri dengan Sang Pencipta, menjadi relawan hingga jalani prosesi melekat di Ubud, Bali.

"Aku coba lebih dekat sama Tuhan, aku journaling, aku play positive affirmations, nonton podcast tentang self-love, sampai belajar meditasi dari Youtube dulu," ujarnya.

"Aku bahkan ikutan silent retreat di Bali, 7 hari tanpa hp dan tanpa ngomong, cuma meditasi seharian selama seminggu. Melukat di Ubud juga sudah. Memang ada perbaikan, tapi masih ada yang ganjel," lanjutnya.

Hingga akhirnya, perempuan berusia 30 tahun ini memberanikan diri ke psikolog. Di sesi pertama, Aurelie mengaku merasakan depresi dan cemas yang akut.

"Baru deh aku mengerti, "Oh, ini toh yang namanya depresi" Rasanya kayak selalu diikuti awan mendung yang nggak pernah berhenti nguntit aku," ucapnya.

"Dalam 4 kali pertemuan dengan psikolog, kita berhasil menemukan sumber-sumber depresiku dan aku dibantu mencari solusi supaya bisa terbebas dari depresi itu," lanjutnya.

Kini, Aurelie sudah bisa menikmati musik, syuting dan bermain media sosial lagi. Ia mengaku saat ini masih proses penyembuhan dari depresi dan cemas akutnya.

"Sekarang, aku udah bisa menikmati musik lagi, hidup rasanya udah mulai berwarna lagi. Masih proses sih, nggak langsung *poof* lenyap gitu aja depresinya, tapi aku udah jauh lebih baik," imbuhnya.

"Semoga soon aku bisa kembali aktif lagi di sosmed, bikin video-video kocak kayak dulu lagi!," tutupnya.

Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka memberikan semangat dan dukungan untuk Aurelie di kolom komentar.

"Sending you so much love Aurélie," tulis Pevita Pearce.

"Pelukk erattt! take your time to heal yaah, its a journey, and your feeling is valid. i’m here if you need to talkk," komentar Ayla Dimitri

"Here for you anytime 🤍 hug," kata Celine Evangelista.

"Smngattttt kakak," ungkap Wika Salim.