Irfan Hakim Ngebet Jadi Mertuanya, Begini Respon Bijak Abidzar Al Ghifari

ERA.id - Abidzar Al Ghifari memberikan respon bijak usai Irfan Hakim ngebet jadi mertuanya. Kabar ini berawal dari interaksi Irfan Hakim dengan Umi Pipik dalam acara televisi. Bahkan, Irfan sangat blak-blakan ingin Abidzar jadi calon menantunya.

Irfan Hakim memiliki anak yang berusia 15 tahun bernama Aisha Maydina Hakim. Ia ingin menjodohkan Aisha dengan Abidzar Al Ghifari. Mengetahui perjodohan tersebut, bintang film Catatan Si Boy ini memberikan respon bijak.

"Tergantung juga sama anaknya. Kalau anaknya yang dijodohin itu santai ngikutin kata orang tuanya, everything is gone be fine," jelas Abidzar, dikutip dari akun Instagram @lambegosiip.

Anak kedua mendiang Ustaz Jefri Al Buchori alias Uje dan Umi Pipik ini merasa jodoh datang dari diri sendiri, bukan karena orangtua. Namun, Abidzar memilih sendiri calon pasangannya.

"Cuma kalau anaknya sendiri mau, kalau menurut gue jangan dipaksain, jangan dijodohin," kata Abidzar Al Ghifari.

"Kalau gue nggak dijodohin karena kita pasti tahu lah yang terbaik buat kita. Kalau gue, alasannya pengin aja sendiri," lanjutnya.

Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka mendukung perjodohan Abidzar dengan anaknya Irfan Hakim.

"Nggak tau kenapa kok yang ini saya setuju yaa dari semua artis-artis yang dijodoh-jodohin," komentar akun @isnaeni_tur****

"Kok aku setuju dengan yg ini," tulis akun @halijah_******

"Semoga berjodoh kailan," kata akun @alfii_syu****

Sebelumnya, Irfan Hakim mengaku ngebet jadi besan Umi Pipik. Ia merasa Abidzar sebagai menantu idamannya. Menurutnya, Abidzar berbakti kepada Umi Pipik. Ia mengutarakan keinginannya saat melakukan video call dengan Umi Pipik.

"Abidzar jadi mantu saya deh, kita besanan deh bu," ujar Irfan Hakim, dilansir dari kanal YouTube Trans7.

"Aku punya anak namanya Aisha, usianya 15 tahun seusia Bilal. Dia juga suka nyiptain lagu pakai bahasa Inggris," lanjutnya.

Tak hanya itu, pria berusia 48 tahun ini memperkenalkan ketiga anaknya, salah satunya sudah hafiz Quran.

"Umi mau pilih Aisha, Rakana atau Raina? Rakana udah 10 juz lumayan," tanya Irfan.

"Ya saya memang nyari yang hafiz Quran," ucap Umi Pipik.

Walau Aisha masih berusia 15 tahun, Irfan Hakim tetap ingin menjodohkan putrinya dengan Abidzar.