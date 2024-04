Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala Asia U-23 2024, Sejumlah Selebriti Ikut Merayakan

ERA.id - Kemenangan Indonesia atas Korea di perempat final Piala Asia U-23 2024 dan lolos ke semifinal membuat masyarakat Indonesia bangga, tak terkecuali para selebriti. Sejumlah selebriti merayakan kemenangan tersebut lewat unggahan di media sosial.

Seperti Raffi Ahmad yang mengunggah foto para atlet Timnas U-23 sepak bola Indonesia yang bertanding di ajang tersebut. Ia memberikan semangat untuk pertandingan mereka selanjutnya.

“Ayoooooooo maju terus. INDONESIA,” tulis Raffi Ahmad.

Sutradara Hanung Bramantyo juga mengaku bangga atas kemenangan Indonesia dan mencetak sejarah baru. Ia mengatakan bahwa permainan Timnas Indonesia sungguh luar biasa.

“Pertandingan yang luar biasa. So entertaining!!! Ini bukan soal kemenangan, tapi permainan yang cantik dan kompak. Berasa nonton liga dunia. Bangga menjadi Indonesia,” kata Hanung Bramantyo.

Kemudian Ibnu Jamil yang menonton bersama sang istri, Ririn Ekawati, merasa sangat bersyukur atas kemenangan Indonesia. Ia membagikan momen gol dari Rafael Struick dan adu penalti penentu kemenangan yang dilakukan Pratama Arhan.

“Nonton Timnas bareng istri. Glory glory Garuda. Semi final here we come!!! So proud INDONESIA!!” tutur Ibnu Jamil.

Pasangan suami istri Donna Agnesia dan Darius Sinathrya juga tak ketinggalan. Mereka mengaku sudah lama memimpikan permainan luar biasa dari Timnas sepak bola Indonesia dan akhirnya terwujud hingga merasa sangat bangga.

“Mimpi apa lihat TimNas kita main bagus, bukan cuma ngelawan, tapi bikin lawan kewalahan, negara sekelas Korea Selatan kita libas, ditambah drama adu penalti, aaah bangga sampai gak terasa ngembeng ini mata,” ucap Darius.

“Sudah lama memimpikan hal seperti ini. Melihat permainan Timnas yang energik dan pantang menyerah,” tambah Donna Agnesia.

Sementara itu, dengan kemenangan ini, Timnas U-23 Indonesia hanya berjarak satu kemenangan lagi untuk memastikan lolos berlaga di Olimpiade Paris 2024. Pada babak semifinal, Indonesia akan menghadapi pememang pada pertandingan Uzbekistan vs Arab Saudi yang digelar Jumat ini (26/4/2024).