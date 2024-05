Cha Eun Woo Ungkap Sering Didatangi Mediang Moonbin Lewat Mimpi

ERA.id - Kepergian Moonbin, rekan satu grupnya di ASTRO, masih menjadi kepedihan mendalam bagi Cha Eun Woo hingga saat ini.

Selama setahun setelah Moonbin meninggal dunia pada 19 April 2023 lalu, Cha Eun Woo mengaku selalu berusaha menyibukkan dirinya, meski dia tak baik-baik saja.

Cha Eun Woo juga memilih untuk mengambil peran dalam drama Wonderful World, karena proyek tersebut mengingatkannya kepada Moonbin.

Tak hanya itu, pada album solonya ia juga menuliskan lagu yang dipersembahkan untuk sang mendiang.

“Orang selalu mudah melupakan sesuatu, aku juga sedih karenanya. Aku memikirkan cara yang berarti agar dia dikenang,” ungkap Cha Eun Woo saat tampil di acara You Quiz on the Block baru-baru ini.

Lagu yang diciptakan Cha Eun Woo untuk mengenang Moonbin berjudul “Where Am I”. Meski demikian, ia mengaku belum bisa menyanyikan lagu tersebut karena selalu merasa sedih.

“Aku menulis liriknya sambil menangis sepenuh hati. Aku masih tidak bisa menyanyikan lagu itu. Aku merasa sangat bersalah,” tuturnya.

Bintang drama True Beauty itu kemudian menyampaikan bahwa Moonbin sering muncul dalam mimpinya. Keadaan dalam mimpi tersebut selalu berbeda-beda.

“Dia muncul dalam mimpiku, sering. Mimpinya bervariasi, terkadang kami di gym, terkadang kami di studio rekaman. Ini berbeda dari waktu ke waktu,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Cha Eun Woo mengatakan saat masa masih begitu berduka atas kepergian Moonbin, ia kerap merasa bersalah setiap melakukan kegiatan sehari-harinya. Namun, hal tersebut kini perlahan mulai membaik.

“Ketika aku makan, aku bertanya-tanya apakah aku harus makan. Ketika aku tidur, aku bertanya-tanya apakah aku pantas untuk tidur nyenyak,” pungkas Cha Eun Woo.