Tanpa Muzin, BAE173 Pukau Penggemar di Jakarta

ERA.id - Grup idola asal Korea Selatan BAE173 berhasil memukau ELSE, basis penggemar mereka di Jakarta dalam gelaran BAE173 2nd Fan Concert in Jakarta ‘POLARIS’ , Sabtu siang, meskipun salah satu anggota mereka, Muzin absen tampil alasan kesehatan.

Ketujuh anggota BAE173, yakni Hangyul, J-Min, Junseo, Youngseo, Yoojun, Bit, dan Doha membuka fanconcert perdana mereka di Jakarta dengan lagu “Fly”. Mereka pun tampil menawan saat mengenakan busana serba putih dan menampilkan lagu “Fly” dengan kompak.

“Starry night what a silent night (malam berbintang malam yang sepi),” suara Junseo BAE173 mulai mengawali penampilan mereka di atas panggung.

Sontak, ELSE yang hadir di Balai Sarbini sore tadi bersorak gembira menyambut BAE173, “Wooaaaa!”.

Bak pangeran dari negeri nun jauh, para anggota BAE173 memamerkan kebolehan mereka dalam menyanyi sekaligus menari untuk menghibur ELSE Jakarta. Sesekali mereka tersenyum ke arah ELSE saat penampilan “Fly” berlangsung.

Usai menampilkan “Fly”, BAE173 kembali “memecah” panggung Jakarta dengan lagu “Criminal”. Mereka pun tampil lebih enerjik dibandingkan lagu sebelumnya karena koreografi yang terbilang sulit, tetapi berhasil mereka bawakan dengan baik.

Selama kurang lebih tiga menit, BAE173 menyelesaikan lagu “Criminal” hingga akhirnya menyapa ELSE di Jakarta. Tampil perdana di Jakarta, para anggota BAE173 mengungkapkan rasa senang dan terima kasih untuk ELSE yang sudah hadir di fanconcert mereka.

“Halo semua! Apa kabar? Senang bisa hadir di sini!” kata Hangyul kepada ELSE Jakarta.

ELSE pun membalasnya, “Baiik!”.

Satu per satu anggota BAE173 memperkenalkan diri sambil sesekali menyapa ELSE dalam bahasa Indonesia. ELSE pun antusias dan ikut bersemangat saat BAE173 menyapa mereka dengan hangat.

“Halo Jakarta! Apa kabar?” kata Yoojun.

“Selamat datang semua!” kata Doha.

Di akhir sesi menyapa, para anggota BAE173 memberi tahu bahwa Muzin berhalangan tampil di fanconcert kali ini. Meski demikian, tujuh anggota lainnya berjanji untuk menampilkan pertunjukan yang menarik dan tetap semangat menghibur ELSE, meskipun Muzin sedang absen.

Setelah sesi sapaan singkat dengan ELSE Jakarta, BAE173 kembali menampilkan sejumlah lagu dan sesi bincang-bincang khusus bersama ELSE. Selama kurang lebih tiga jam, BAE173 berhasil menghibur ELSE dalam gelaran fanconcert mereka di Jakarta.