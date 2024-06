Ini Lho Kelebihan Orang Introvert yang Jarang Disadari

ERA.id - Istilah "introvert" dan "ekstrovert" sebelumnya diperkenalkan oleh tokoh dan juga psikiater Carl Jung, sering digunakan untuk mendeskripsikan kepribadian seseorang.

Dikutip dari Positive Psychology, Carl Jung berpendapat bahwa kepribadian seseorang dilihat dari sumber energi dan bagaimana ia mengekspresikan energinya. Tentunya ada kekurangan dan kelebihan dari dua jenis kepribadian tersebut. Namun, di bawah ini akan dibahas secara fokus kelebihan orang introvert.

Ciri-ciri introvert

Jika Anda merasa cenderung sebagai introvert, kemungkinan besar mempunyai ciri-ciri sebagai berikut.

1. Tidak suka basa-basi

Mengutip Simply Psychology, introvert lebih senang mendengarkan. Sebagai pendengar yang baik, mereka akan memberikan respons yang sudah dipikirkan secara matang. Oleh sebab itu, percakapan ringan atau basa-basi tidak akan ditanggapi dengan antusias oleh introvert. Sebaliknya, mereka suka dengan perbincangan yang dalam.

2. Menyendiri setelah berinteraksi dengan banyak orang

Setelah menghabiskan waktu dengan banyak orang, introvert cenderung merasa lelah. Mereka butuh waktu untuk mengembalikan tenaga dengan cara menyendiri. Sebaliknya, ekstrovert tidak suka menyendiri dan merasa bersemangat dan bertenaga ketika berinteraksi dengan banyak orang.

Karena introvert memerlukan waktu untuk menyendiri, muncul miskonsepsi bahwa mereka tergolong orang-orang yang antisosial. Padahal, introvert pun bisa saja senang menghabiskan waktu dengan orang. Namun, yang membedakan adalah introvert lebih memilih menghabiskan waktu dengan orang-orang terdekat mereka dibandingkan bersosialisasi di tempat ramai yang penuh dengan orang-orang asing.

Introvert pun lebih gemar sosialisasi satu lawan satu daripada berada di kerumunan besar.

3. Sering refleksi dan introspeksi diri

Seorang introvert mempunyai kebiasaan mengamati perasaan dan pengalaman dirinya sendiri. Kebiasaan refleksi dan introspeksi diri ini menjadikan seorang introvert cenderung memikirkan rencana dengan matang sebelum menjalankannya.

4. Kreatif

Karena cenderung suka mengamati, introvert pun mempunyai pikiran out of the box dan perspektif yang unik. Introvert kerap memikirkan solusi yang kreatif terhadap sebuah masalah.

Ilustrasi (Pexels/Andrea Piacquadio)

5. Cermat dalam mengamati

Introvert cenderung mempunyai kemampuan mengamati yang cermat. Meski lebih jarang membuka suara ketimbang ekstrovert, mereka paham dengan suasana sekitar melalui pengamatan yang teliti.

Introvert pun lebih cepat belajar sesuatu dengan cara mengamatinya terlebih dahulu. Sementara ekstrovert memilih mencoba menjalani sesuatu secara langsung dan belajar melalui proses trial and error.

Kelebihan orang introvert di tempat kerja

Dari ciri-ciri yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat kita lihat kelebihan orang introvert di tempat kerja seperti di bawah ini.

1. Memproses Informasi dengan Lebih Baik

Mengutip MyCareersFuture, introvert menguasai kemampuan active listening yang baik. Mereka bisa mendengarkan seseorang tanpa menghakimi, kemudian merefleksikan kembali informasi yang baru saja didengar untuk memastikan mereka telah memahaminya dengan baik. Itulah mengapa introvert sering dijadikan tempat curhat oleh rekan-rekan kerja yang lain.

2. Menjalin hubungan yang lebih dalam

Ketika sedang berada di acara networking, seorang ekstrovert cenderung menjalin interaksi dengan banyak orang. Sementara itu, introvert cenderung menjalin interaksi personal. Mereka mungkin tidak menjangkau begitu banyak orang, tetapi mereka mengungkapkan minat dan perhatian kepada setiap lawan bicara sehingga mampu menjalin hubungan yang dalam.

3. Tidak mudah dipengaruhi tekanan sekitar

Introvert bekerja dengan lebih baik jika mereka mempunyai waktu sendiri untuk berpikir. Mereka pun menjadi pekerja yang mandiri dan tidak sepenuhnya bergantung pada input dari luar. Oleh sebab itu, mereka tidak mudah dipengaruhi peer pressure di lingkungan kerja.

4. Lebih mampu menentukan keputusan

Riset yang dilakukan oleh Unaizah College of Medicine & Medical Sciences (UCM) Qassim University menyimpulkan bahwa introvert lebih mampu untuk menentukan sebuah keputusan dibandingkan ekstrovert. Sebab, sebelum mengambil keputusan, mereka cenderung mengamati dan menganalisis sebuah situasi.

Itulah kelebihan orang introvert yang dapat kita ketahui. Semoga ulasan ini bermanfaat bagi siapapun yang merasakan dirinya sebagai introvert.

