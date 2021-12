Sering Ditanyakan, Nikita Willy Akui Sempat Stres Tak Kunjung Hamil hingga Jalani Program Inseminasi

ERA.id - Nikita Willy saat ini tengah menjalani masa indah mengandung anak pertamanya dengan sang suami, Indra Priawan. Di tengah momen indah ini, Nikita Willy kembali mengenang masa dirinya merasa stres karena tak kunjung hamil dan kerap mendapatkan pertanyaan seputar kehamilan dari orang sekitarnya.



"Jadi sudah tujuh bulan atau enam bulan aku menikah, itu tuh kayak gimana ya, pada saat menikah, orang-orang keep asking me, kok kamu nggak hamil-hamil sih gitu," ujar Nikita Willy, saat tampil di kanal YouTube Maia AlElDul TV, pada Senin (6/12/2021).



Artis berusia 27 tahun itu mengaku sempat mengalami stres saat mendapatkan pertanyaan yang sama terus menerus. Ia bahkan menyebut pertanyaan kapan hamil lebih membuatnya stres daripada pertanyaan kapan menikah, terlebih kala pertanyaan itu terlontar dari keluarganya sendiri.



