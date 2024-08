Tepat Dihari Ulang Tahunnya, Syahrini Melahirkan Anak Pertama

ERA.id - Kabar bahagia datang dari Syahrini. Sang penyanyi baru saja melahirkan anak pertama dari Reino Barack di Singapura pada Kamis (1/8/2024).

Lewat unggahan Instagram pribadinya, Syahrini mengucapkan rasa syukurnya. Pelantun lagu "Sesuatu" ini menuliskan kebahagiaannya menyambut kelahiran Si kecil.

"Masha Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Singapura, 1 Agustus 2024," tulis Syahrini.

Syahrini mengatakan bayinya lahir bertepatan dengan momen ulang tahunnya yang ke 44 tahun. Tetapi dalam unggahannya, belum dijelaskan secara detail mengenai proses persalinan dan jenis kelamin sang anak.

"Welcoming for an imminent delivery of our precious little one on my birthday (Menyambut kelahiran si kecil kami yang berharga di hari ulang tahunku)," katanya.

(Tangkapan layar Instagram Syahrini)

Di feed Instagram-nya, penyanyi berusia 44 tahun ini mengumumkan kelahiran buah hatinya. Dalam fotonya itu, Syahrini dan Reino Barack busana nuansa merah muda. Keduanya duduk di ruangan berdekorasi merah muda, serta dilengkapi tulisan "Princess R" di belakangnya.

"Terima kasih Ya Rabb. Bertambahnya usia tahun ini dan hari ini bertepatan dengan kelahiran buah hati kami. Penantian panjang yang berujung indah, pencapaian dari kesabaran dan bakal tanggung jawab sebagai seorang istri dan ibu semata-mata atas ridho dan izinmu," katanya.

"Terima Kasih Untuk Suamiku Yang Luar Biasa Memanjakan Dan Senantiasa Siaga Mendampingi, Welcome To Fatherhood, Imam Terbaik @reinobarack,” sambungnya.

Unggahan itu dibanjiri respon sesama selebriti. Mereka mengucapkan selamt atas kelahiran anak Syahrini.

"Barakallahu fi umrik jamaaah sayang , buah dari kesabaran yang tinggi pasti sangat manis . Selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah SWT yaa . Selamat nyaa jamaaah sudah diberi kepercayaan oleh Allah SWT di titipkan anak perempuan yang InsyaAllah akan shalehah , membawa kebaikan bagi banyak umat, membanggakan keluar , nusa , bangsa dan agama , aamiin , selamat menjadi ayah yaa buat pak@reinobarack,” tulis Melly Goeslaw

"Teteh Masya Allaaaah, so happy for both of you. Ditunggu segera launching baby gemesnyaaaa," komentar Kiky Saputri.

"Congrats." kata Raline Shah