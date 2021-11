Dalami Peran di Film The Power of the Dog, Benedict Cumberbatch Mengaku Keracunan Nikotin Tiga Kali

ERA.id - Aktor Benedict Cumberbatch mengalami keracunan nikotin sebanyak tiga kali selama syuting film terbarunya. Dia keracunan demi mendalami perannya di film The Power of the Dog.



Bersama dengan Esquire, Cumberbatch mengatakan selama syuting film The Power of the Dog dirinya keracunan nikotin sebanyak tiga kali. Di mana dia harus memerankan Phil Burbank, seorang pawang peternakan Amerika Serikat.



Selama syuting berlangsung aktor 45 tahun itu harus merokok terus-menerus dan menyebabkannya keracunan nikotin. Bahkan dia harus menyesap rokok tanpa filter, yang membuatnya sangat kesulitan.



Benedict Cumberbatch keracunan nikotin (Dok: Netflix)



Umumnya keracunan nikotin disebabkan oleh paparan berlebihan pada produk yang mengandung nikotin seperti rokok. Bagi seseorang yang mengalami keracunan biasanya menimbulkan berbagai gejala, termasuk mual, muntah, dan kelelahan berlebihan.



Lalu, kata Cumberbatch, dia menghabiskan banyak waktu tanpa mandi selama produksi film demi menciptakan bau badannya, sesuai dengan karakternya yang digambarkan sebagai pria yang jarang mandi.



"Aku ingin orang-orang di ruangan itu tahu seperti apa bauku. Tapi itu sulit. Bukan hanya saat latihan. Aku pergi makan dan bertemu teman-teman Jane dan sebagainya," ungkapnya.



Diakui olehnya bahwa demi menciptakan bau badan tersebut, dia merasa malu dengan petugas kebersihan di tempatnya tinggal.



"Aku agak malu dengan petugas kebersihan di tempat saya tinggal," akunya.



Film The Power of the Dog tayang perdana di Festival Film Venesia pada bulan September lalu. Film ini merupakan adaptasi dari novel dengan judul yang sama karya Thomas Savage.



Selain dibintangi Benedict Cumberbatch, film ini juga turut dibintangi oleh Kirsten Dunst, Elisabeth Moss, Thomasin McKenzie, Paul Dano, Jesse Plemons, dan Kodi Smith-McPhee.







