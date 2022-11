Kegirangan Masuk Nominasi Grammy Award 2022, Taylor Swift Ingin Teriak-teriak Selama 10 Menit

ERA.id - Taylor Swift dengan lagu "All Too Well" versi 10 menit, masuk dalam nominasi Grammy Award 2022 untuk kategori Song Of The Year. Saking bahagianya, Taylor Swift ingin teriak-teriak selama 10 menit.

Dilansir dari Instagram pribadi Taylor Swift, Rabu, (16/11/2022), dia membagikan kebahagiaan lewat Instagram Stories.

"Begitu banyak kegilaan hari ini tapi "All Too Well" 10 menit adalah lagu yang paling saya banggakan, dari semua lagu yang saya tulis," tulis Taylor Swift.

Meskipun telah meraih 11 kemenangan Grammy selama karir bermusik, Swift ternyata belum pernah mengantongi penghargaan Song Of The Year.

"Fakta bahwa dinominasikan untuk Song of the Year di Grammy, penghargaan yang belum pernah saya menangkan. Itu penting dan nyata," tambah mantan Jake Gyllenhall.

Hadirnya "All Too Well" juga dibantu oleh Liz Rose, dalam sesi penulisan.

"Baru saja menutup telepon dengan @lizrosemusic, rekan penulis saya di ATW (singkatan All Too Well), dan mengenang bagaimana kami mulai menulis bersama ketika saya berusia 14 tahun," lanjut Taylor.

Pelantun "Bad Blood" menegaskan, dia sangat senang untuk masuk dalam nominasi Grammy, sampai-sampai ingin berteriak selama 10 menit.

"Saya ingin mengoceh tentang keajaiban, misteri waktu, takdir, dan yang merebut kembali karya seni saya. Tetapi sebaliknya, saya pikir saya akan berteriak selama sepuluh menit," lanjut wanita 32 tahun itu.

Taylor Swift diakhir mengatakan, masuknya "All Too Well" juga didukung oleh para penggemar setianya.

"Dan pikirkanlah, hal ini tidak akan terjadi tanpa kalian," tutup Taylor Swift.