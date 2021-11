Perankan Musisi di Serial Write Me A Love Song, Bio One Jadi Ingin Serius Bermusik

ERA.id - Memerankan karakter seorang musisi bernama Valentino Kun di serial Write Me A Love Song ternyata berpengaruh bagi kehidupan nyata Bio One. Ia mengaku jadi ingin serius berkarier di dunia musik dan bakal merilis lagu.



"Ini adalah rencana. Setelah peran ini aku mungkin akan lebih serius di musik karena banyak banget dapat tentang musik kan," ujar Bio One usai gala premiere serial tersebut di CGV, Grand Indonesia, Jakarta, pada Rabu (24/11/2021).



Mantan kekasih Beby Tsabina itu menyampaikan bahwa untuk mengawali karier bermusiknya, ia akan mengeluarkan satu atau dua lagu terlebih dahulu.



Tag: Musisi Bio One Write Me A Love Song