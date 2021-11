Pernah Jadi Penjual Ganja, Jared Leto Dipecat dari Pekerjaannya Saat Remaja

ERA.id - Belum lama ini, aktor Jared Leto mengungkapkan fakta mengejutkan tentang dirinya di masa lalu. Ia mengaku pernah menjadi penjual ganja saat masih remaja.



Hal ini disampaikan Jared saat hadir di program The Ellen DeGeneres Show untuk mempromosikan film terbarunya, Housemate of Gucci. Jared mengungkapkan bahwa ia bahkan dipecat dari pekerjaannya di bioskop karena ketahuan menjual ganja.



"Aku sesungguhnya bekerja di sebuah bioskop saat masih remaja. Dan aku dipecat gara-gara menjual ganja melalui pintu belakang," ujar Jared Leto, dilansir dari Page Six.



