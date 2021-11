Haru, Tangis Adele Pecah Saat Bertemu Guru Bahasa Inggrisnya: Kamu Mengubah Hidupku

ERA.id -Penyanyi Adele tak kuasa menahan tangis usai dikejutkan oleh mantan guru bahasa inggrisnya selama konser. Mantan guru bahasa inggris Adele datang selama konser khusus An Audience with Adele, Minggu (21/11/2021).



Pertemuan manis antara Adele dan mantan guru bahasa Inggrisnya itu terjadi selama pertunjukan konser spesial 'An Audience with Adele' di London Palladium. Selama konser tersebut, Adele diberi pertanyaan menyentuh dari aktor Emma Thompson.



Selama konser pra-rekaman di awal bulan ini, Adele menjawab pertanyaan dari aktor Emma Thompson di sela-sela penampilannya. Di mana Emma Thompson menanyakan tentang seseorang yang mendukung, menginspirasi, atau melindunginya dari cobaan semasa kecil.



We all have that one teacher who changed our life… such a beautiful reunion! ❤️



*PS, would totally buy Alan Carr’s version of ‘Make You Feel My Love* 🤣@Adele #AnAudienceWithAdele https://t.co/2ZZI2RS0mI pic.twitter.com/hlTOOZKt5j — ITV (@ITV) November 21, 2021



Ketika Thompson bertanya apakah mereka masih berhubungan, pelantun "Easy on Me" itu mengatakan bahwa dia sudah tidak pernah bertemu dengan gurunya sejak berusia 12 tahun.



Adele juga memuji gurunya dengan mengatakan dia orang yang sangat keren, menarik, dan membuat para muridnya peduli satu sama lain.



"Dia sangat keren, sangat menarik. Dia benar-benar membuat kami peduli dan kami tahu bahwa dia peduli pada kami," ucapnya.



Kemudian Thompson mengungkap bahwa mantan guru bahasa Inggrisnya itu berada di antara penonton yang menyaksikan penampilannya. Dengan cepat Adele langsung menanyakan keberadaan McDonald yang berada di antara penonton.



"Apakah dia di sini? Apakah Nona McDonald di sini?" tanyanya.

Adele bertemu mantan guru di konser (Dok: Instagram/Adele)



Dalam klip yang viral dan dibagikan di Twitter ITV, mantan gurunya muncul dari kerumunan. Dia berjalan ke atas panggung dan memeluk penyanyi asal Inggris tersebut.



"Ya Tuhan, aku sangat bangga padamu," kata McDonald saat Adele menangis.



Lalu, McDonalds mengatakan saat ini dia sudah berhenti mengajar dan memilih untuk merawat kedua anaknya, yang saat itu kebetulan juga ikut bersamanya.



Pertemuan itu pun diwarnai dengan tangis bahagia dan penuh haru lantaran menjadi kali pertama sejak terakhir bertemu di usai 12 tahun. Di hadapan McDonalds, Adele menatakan bahwa mantan gurunya telah mengubah kehidupannya.



"Anda benar-benar mengubah hidup saya," katanya sambil menyeka air matanya.



Setelah reuni singkat mereka, bintang pop itu meninggalkan panggung untuk memperbaiki riasannya setelah menangis. Pembawa acara Alan Carr pun naik ke atas panggung untuk menghibur penonton.



Setelah konser itu berakhir, Adele membagikan perasaannya lewat sebuah cuitan di Twitter. Dia juga turut membagikan serangkaian momen saat tampil di An Audience with Adele.



"Rumahku Surgaku. Saya selalu bermimpi melakukan An Audience With. Ada begitu banyak cinta di ruangan untuk satu sama lain, rasanya seperti pertunjukan! Semua orang parau dan bang up untuk itu! Dan guru saya Ms McDonald ada di sana, itu hanya surga," cuitnya.



An Audience with Adele dirilis seminggu setelah konser spesial Adele One Night Only di CBS.

Tag: Adele adele ketemu mantan guru konser adele a audience with adele