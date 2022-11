Bikin Galau Banyak Orang, Ini Arti Lagu Easy On Me Karya Adele

ERA.id - Setelah 5 tahun vakum, akhirnya Adele kembali tampil menyapa para penggemarnya dengan lagu terbaru. Lagu dengan Easy On Me berhasil menarik perhatian serta respon yang hangat dari penggemar.

Lagu yang satu ini merupakan salah satu karya Adele yang sangat ditunggu oleh para penggemar dan penikmat musik. Lagu “Easy On Me” sendiri sudah ditonton sebanyak 78 Juta kali dan saat ini tergolong lagu yang trending YouTube untuk kategori musik peringkat ke-1.

Adele sepertinya berhasil menggiring penggemarnya jadi galau karena lagunya ini, dengan alunan piano yang merdu dan juga suara Adele yang berkarakter.

Berkisah tentang perjuangan Adele saat mempertahankan pernikahan

Aksi Adele di Panggung (Foto: Daily Mail)

Lagu Easy on Me, berkisah tentang perjuangan Adele dalam mempertahankan pernikahannya dengan Simon Konecki yang tidak terselamatkan hingga pada tahun 2019 keduanya resmi bercerai.

Lagu Easy on Me memiliki makna perjuangan cinta seorang yang tidak dihargai oleh pasangannya, dan berharap agar pasangannya tersebut dapat memahami. Lagu ini juga bercerita tentang perceraian, serta pesan kepada sang anak yang ikut terpukul dengan perpisahan kedua orang tuanya tersebut.

I know there is hope in these waters, but I can’t bring myself to swim

Dalam lirik ini, Adele mengibaratkan kisah cintanya seperti di dalam sungai. Adele tenggelam di dalam keheningan dan berharap kekasihnya dapat menolong dirinya. Namun, sayangnya, Adel tidak mampu untuk menyelamatkan diri dari dalam sungai tersebut.

Go easy on me, baby, I was still a child Didn’t get the chance to feel the world around me

Sebenarnya yang dapat membuat seluruh dunia merasakan kesedihan dari lagu ini adalah kalimat tersebut. Dalam lirik ini, Adele meminta pacarnya agar tidak terlalu keras dan santai kepadanya karena ia masih belum dewasa dalam urusan percintaan. Hal tersebut juga dialami sang anak yang harus terpaksa menerima kenyataan perceraian orang tuanya. Adele juga mengungkapkan kepasrahannya dengan kondisi tersebut.

Arti lagu Easy on Me

Dikutip dari video musik resmi yang diunggah ke kanal YouTube Adele, berikut arti lagu Easy on Me.

There ain’t no gold in this river

Tidak ada emas dalam sungai ini

(Tidak ada yang mudah dalam arus kehidupan ini/dalam hidupku)

That I’ve been washing my hands in forever

Tempat aku membasuh tanganku selama ini

I know there is hope in these waters

Aku tahu ada harapan di antara aliran air ini

But I can’t bring myself to swim

Namun aku tidak memiliki keberanian untuk menyelam

When I am drowning in this silence

Ketika aku tenggelam dalam keheningan

Baby, let me in

Sayang, biarkan aku masuk

Go easy on me, baby

Maklumi aku, sayang

I was still a child

Saat itu aku hanyalah seorang anak kecil

Didn’t get the chance to

yang tidak pernah menerima kesempatan untuk

Feel the world around me

Merasakan kehidupan di sekitarku

I had no time to choose what I chose to do

Saat itu aku tidak memiliki waktu untuk menentukan apa yang harus kulakukan

So go easy on me

Jadi harap maklumi aku

There ain’t no room for things to change

Tidak ada ruang untuk berubah bagi segala hal

When we are both so deeply stuck in our ways

Ketika kita berdua begitu egois dalam pilihan kita masing-masing

You can’t deny how hard I have tried

Kamu tidak bisa menyangkal seberapa keras aku telah berusaha

I changed who I was to put you both first

Aku mengubah siapa aku sebenarnya demi kalian

But now I give up

Tapi kini aku menyerah

Demikianlah arti lagu Easy on Me karya Adele, menurutmu bagaimana karya terbaru penyanyi yang populer ini?

Ikuti artikel-artikel menarik lainnya juga ya. Kalo kamu mau tahu informasi menarik lainnya, jangan ketinggalan pantau terus kabar terupdate dari ERA dan follow semua akun sosial medianya! Bikin Paham, Bikin Nyaman…