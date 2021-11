Dua Keluarga Rebutan Hak Asuh Gala Sky Andriansyah, Ahli Tarot Denny Darko: Pak Doddy Terlalu Banyak Image Tidak Baik

ERA.id - Hak asuh dan ahli waris dari anak mendiang Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah terus diperebutkan oleh dua keluarga. Polemik masalah perebutan itu bahkan menyita perhatian ahli tarot, Denny Darko.



Melalui video di kanal YouTube-nya, Denny Darko ikut perihatin dengan aksi saling rebut hak asuh dan ahli waris dari Gala Sky Andriansyah. Denny menyebut kedua keluarga sudah tidak bisa berbuat banyak.



“Posisi mereka ini sebetulnya tergantung ya dan nggak bisa berbuat banyak. Sehingga kalau sudah seperti ini sudah nggak bisa bergerak. Tahan diri dulu untuk nggak bergerak dulu deh karena setiap gerakannya ini akan salah, terutama Pak Doddy,” kata Denny Darko, dikutip Jumat (26/11/2021).

denny darko gala (Dok: YouTube/Denny Darko)





Mengenai perebutan hak asuh Gala di masa depan, Denny Darko menyinggung tentang pandangan negatif dari publik terhadap Doddy Sudrajat. Di mana ayah mendiang Vanessa Angel itu sudah mendapat citra buruk dari masyarakat di masa lalu.



Dengan adanya pemikiran masyarakat yang sudah negatif terhadap Doddy, Denny Darko pun menyarankan agar hak asuh anak tersebut harus dipikirkan baik-baik.



“Kalau saya bilang di sini ini satu hal yang harus benar-benar dibicarakan dengan baik. Kalau ngomongin Pak Doddy di sini, Pak Doddy itu sudah terlalu banyak imagenya ini kurang baik. Harusnya beloau harus berhati-hati melangkah karena berangkaynya bukan dari nol sudah minus di pikiran orang,” ucapnya.

denny darko gala (Dok: YouTube/Denny Darko)



Lebih lanjut Denny Darko menyarankan agar kedua keluarga bertemu memakai jasa pengacara untuk membantu mereka mengontrol wawancara dengan media. Di mana wawancara tersebut bisa menimbulkan banyak pendapat yang saling berlawanan.



Denny juga menyarankan agar keluarga Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah bertemu diam-diam tanpa ada sorot kamera dari media. Sebab fokus utama yang harus dikedepankan adalah Gala Sky Andriansyah.



“Kalau udah seperti ini mereka baiknya diam dulu, ketemu secaea diam-diam, dan berusaha untuk menyelesaikan seperti saat mereka ketemu untuk menikahkan keluarga mereka. Di sini pikiran yang terbaik adalah goes to Gala, di mana Gala ini satu orang yang harus diwakili karena dia nggak bisa speak up tentang haknya,” tutupnya.

