Demi Dapat Tiket Film Spider-Man: No Way Home, Penggemar di Meksiko Baku Hantam

ERA.id - Efek menjadi film yang begitu ditunggu, beberapa orang di Meksiko dikabarkan terlibat baku hantam demi mendapatkan tiket nonton Spider-Man: No Way Home. Dilansir dari media lokal, Diario de Morelos, orang-orang tersebut berkelahi saat mengantre untuk membeli tiket pre-sale film tersebut.



Kejadian itu terjadi di salah satu bioskop yang terletak Kota Cuernavaca, Meksiko, pada Rabu (1/12/2021). Baku hantam bermula dari para penggemar harus datang ke bioskop untuk membeli tiket pre-sale karena situs online pembeliannya mengalami masalah.

In Mexico, people are literally fighting for tickets for Spiderman No Way Home. I can't see The Flash having this much interest... #RestoreTheSnyderVerse pic.twitter.com/nkIt4QW1aO