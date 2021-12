Terungkap, Pangeran William Ternyata Sempat Menjalin Hubungan Dekat dengan Britney Spears

ERA.id - Terungkap, Pangeran William ternyata sempat menjalin hubungan dengan Britney Spears sebelum ia menikah dengan Kate Middleton. Hal ini diungkap oleh penulisan kerajaan Christopher Andersen lewat buku barunya yang berjudul Brothers and Wives: Insiden the Private on William, Kate, Harry and Meghan.



Christoper menyebut bahwa Pangeran William dan Britney memiliki hubungan yang cukup dekat saat mereka masih muda, tepatnya sekitar tahun 2002 silam. Mereka menjalin hubungan jarak jauh, dengan rutin berkirim kabar melalui percakapan telepon.



Meski dekat dan sering berkomunikasi, Christopher menegaskan bahwa dirinya tidak tahu secara pasti status hubungan William dan Britney.



Tag: kate middleton Pangeran William Britney Spears