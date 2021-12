Terungkap! Junior Roberts Selingkuhi Hanggini Sejak Agustus, Dituding Sering Hubungan Intim di Toilet

ERA.id - Media sosial kembali dihebohkan dengan perkembangan kasus perselingkuhan Junior Roberts dan Rebecca Klopper. Junior Roberts dituding sudah berselingkuh sejak Agustus dan sering melakukan hubungan intim di dalam toilet.



Pengakuan mengejutkan ini terungkap lewat akun Instagram @playitsafebabyofficial, Jumat (10/12/2021). Akun tersebut membagikan sebuah tangkapan layar yang berisi bukti percakapan dengan seseorang.



Dalam percakapan tersebut seseorang mengaku sebagai sepupu dari Hanggini alias Jeha, mantan kekasih Junior Roberts. Sepupu Jeha yang dirahasiakan identitasnya itu mengungkap bahwa Junior Roberts sudah berselingkuh sejak bulan Agustus.



bukti perselingkuhan junior roberts (Instagram/playitsafebabyofficial)



Lalu, dalam pengakuan itu disebutkan bahwa Hanggini masih pergi berlibur ke Bali bersama keluarga Junior Roberts meski tahu dirinya diselingkuhi. Hal ini juga terlihat dari unggahan Instagram Hanggini yang membagikan momen bersama keluarga Junior Roberts.



Saat mencoba untuk mengakhiri hubungannya dengan Junior Roberts, Hanggini mencoba untuk menanyakan kebenaran dari perselingkuhan tersebut. Di mana dara 22 tahun itu memperlihatkan video ciuman antara Junior Roberts dengan Rebecca Klopper.



"Pas mutusin Juju, Jeha kasih video Juju sama Becca ciuman. Disitu Juju ngelak 'cuma akting, bercanda'. Yakali gila aja. Adik gue deserve so much better than him. Ganteng doang najis," tegasnya.



Tidak berhenti sampai di situ saja, akun @playitsafebabyofficial juga memberikan bukti lewat Instagram Story tentang perselingkuhan tersebut. Di mana Hanggini sempat menemukan masker milik seorang wanita di dalam mobil milik Junior Roberts.



"Dulu sebelum syuting sama Becca, Juju tuh baik-baik. Sejak syuting jadi berubah ke Jeha. Terus pernah kegap (ketahuan) ada masker cewek di mobil Juju ada bekas lipstiknya. Ah pokoknya udah ketahuan lama sih," kata seorang sumber.



Hingga akhirnya Hanggini memilih untuk mengakhiri hubungannya dengan Junior Roberts setelah mencoba bertahan di dalam hubungan tersebut. Namun disebutkan Hanggini tidak menangis saat mengakhiri hubungannya dengan Junior Roberts. Justru Junior Roberts lah yang dituding menangis saat harus putus dari Hanggini.



"Jeha keren putusinnya elegan. Enggak pakai nangis, enggak pakai drama. Malah Juju yang nangis bombay. Air mata buaya," katanya.

bukti perselingkuhan junior roberts (Instagram/playitsafebabyofficial)



Selain membongkar perselingkuhan Junior Roberts dan Rebecca Klopper, akun tersebut juga mengatakan pihak keluarga Hanggini sudah mengetahui perselingkuhan tersebut. Bahkan parahnya Junior Roberts dituding sering melakukan hubungan badan di dalam toilet dengan Rebecca Klopper.



"Ibunya Jeha juga udah tahu. Banyak buktinya aku tapi nggak tahu siapa yang spill ke media. Juju sama Becca sering ewita (hubungan intim) di toilet, geli," tutupnya.



Lebih lanjut kabar tentang perselingkuhan hingga melakukan hubungan intim yang dilakukan oleh Junior Roberts dengan Rebecca Klopper tersebut belum bisa dipastikan kebenarannya.

