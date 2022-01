Profil Gabriella Ekaputri, Sahabat Hanggini yang Cium Mesra Junior Roberts

ERA.id - Artis peran Gabriella Ekaputri mendadak viral dan menghebohkan publik. Kehebohan ini lantaran Gabriella kedapatan berciuman dengan Junior Roberts.



Kehebohan yang dibuat oleh wanita yang akrab disapa Gabby itu muncul setelah akun @playitsafebabyreborn membagikan video ciuman yang diduga dirinya dengan Junior Roberts. Padahal diketahui Gabby merupakan sahabat dari Hanggini, yang tak lain adalah mantan kekasih Junior Roberts.



Lalu, siapakah Gabriella Ekaputri?

profil gabriella ekaputri (instagram/gabriellaekaputri)





Sejak saat itulah kiprah Gabby di seni peran mulai mencuri perhatian publik dan para sineas Tanah Air. Wanita kelahiran 16 Juni 2001 itu kembali berakting lewat beberapa judul serial seperti 7 Hari Sebelum 17 Tahun, Ghost Help, Skripsick: Derita Mahasiswa Abadi, The Ways: Cinta Jalan Terus, dan yang terbaru series Antares.



Bukan hanya di dunia seni peran saja, Gabby rupanya mahir dalam bernyanyi. Kemampuannya dalam bernyanyi membuat dirinya dipercaya untuk mengisi salah satu soundtrack untuk serial yang dibintanginya. Kala itu dia memiliki single perdana betajuk "Find the Truth", sekaligus soundtrack orisinal serial 7 Hari Sebelum 17 Tahun.



Sayangnya kesuksesan itu sedikit tercoreng dengan aksi Gabby yang kedapatan mencium mesra Junior Roberts. Padahal beberapa hari sebelum video itu tersebar, Gabby baru saja menghabiskan waktu bersama dengan Hanggini dan Beby Tsabina.



Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Gabby maupun Junior Roberts.







