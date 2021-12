Absen di Konferensi Pers Film Terbaru, Aktris Park So Dam Dikabarkan Mengidap Kanker Papiler Tiroid

ERA.id - Kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu bintang film Parasite, yakni Park So Dam. Ia dikabarkan mengidap kanker papiler tiroid dan sudah menjalani operasi.



Kabar ini diumumkan oleh agensinya saat konferensi pers film terbarunya yang berjudul Special Cargo, pada Senin (13/12/2021). Park So Dam sendiri tidak dapat menghadiri konferensi pers tersebut karena baru saja menjalani operasi kanker papiler tiroid yang dideritanya.



"Park So Dam didiagnosis menderita kanker papiler tiroid setelah pemeriksaan medis rutin dan akhirnya menjalani operasi sesuai rekomendasi staf medis," pernyataan agensinya, dilansir dari Soompi.



