Baru Sepekan Buka Akun Instagram, V BTS Pecahkan Dua Rekor Dunia, Apa Saja?

ERA.id - Baru sepekan membuka akun Instagram pribadinya, V BTS sudah berhasil memecahkan dua rekor dunia. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Guiness World Record melalui cuitan di Twitter resmi mereka.



Penyanyi dengan nama asli Kim Taehyung itu berhasil memecahkan rekor dunia untuk waktu tercepat mengumpulkan pengikut di Instagram. Tercatat, V memecahkan rekor mengumpulkan satu juta pengikut Instagram hanya dalam waktu 43 menit saja.



Tak berhenti di situ, rekor selanjutnya kembali ia cetak dengan berhasil mengumpulkan 10 juta pengikut hanya dalam kurun waktu 4 jam 52 menit.

nothing to see here, just V breaking records for the fastest time to hit one million AND ten million followers on Instagram 💜@BTS_twt @bts_bighit