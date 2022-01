Kapok Pacaran dengan Pria Arab, Cassandra Angelie: Kacau Parah, Nusuk dari Belakang

ERA.id - Sosok pesinetron Cassandra Angelie menjadi sorotan. Perempuan berusia 24 tahun ini ditangkap lantaran tersandung kasus prostitusi online. Dalam penangkapan itu, polisi mengungkapkan Cassandra memasang tarif Rp30 juta untuk sekali kencan.



Banyak video lama berisi pengakuan Cassandra Angelie yang menjadi viral dimedia sosial. Ada pun salah satu video yang menunjukkan pengakuan Cassandra yang tidak suka dengan pria keturunan Arab. Ia mengaku lebih menyukai pria asli Indonesia.



"Yes ,lebih suka cowok Indonesia karena cowok Arab itu nggak baik, lebih dari cowok-cowok Indonesia. Aku pernah sama cowok Arab dan dia kacau parah. Morotin, tampang nggak (ada), cuma modal itu (alat kelamin) besar doang," kata Cassandra Angelie, dikutip dari kanal YouTube Lingga Ferdyan.

Cassandra Angelie (Foto: YouTube/Lingga Ferdyan)

Pemeran Vera di sinetron Ikatan Cinta mengaku sempat mendapatkan pesan melalui Instagram. Bahkan, pria itu mengirim pesan berupa foto alat kelamin. Cassandra geram dan merasa terjebak dari pria itu.



Cassandra Angelie (Foto: Instagram/@cassangeliee)

"I don't trust anyone. I don't have best friends. Tapi sumpah, seumur hidup, dari semua my best friends, nusuk dari belakang semua. Jadi sekarang I don't trust anyone," paparnya.



Kerap ditusuk belakang selama menjalin pertemanan, Cassandra mengaku dirinya tak bisa lagi percaya dengan siapapun. Ia lebih percaya diri sendiri karena trauma dengan pengalaman pahit tersebut.



"Aku sudah beberapa tahun ini memang nggak terlalu dekat sama orang. Nggak pernah punya best friend atau gimana. Aku mencoba yang terbaik, tapi ujung-ujungnya sama, ditusuk dari belakang. Aku nggak percaya siapa pun," lanjutnya.

Tag: Cassandra Angelie Cassandra Angelie Prostitusi Online