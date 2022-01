John Mayer Positif Covid-19 Sebelum Berangkat ke Meksiko, Batalkan Tur Bersama Dead and Company

ERA.id - Musisi John Mayer dinyatakan positif Covid-19 sebelum dirinya berangkat ke Meksiko untuk menggelar konser bersama Dead and Company. Mayer terpapar Covid-19 tepat sehari sebelum keberangkatan.



Dalam sebuah pernyataan resmi dari Dead and Company, Joh Mayer dipastikan tidak mengikuti rangkaian tur di acara 'Playing in the Sand', yang digelar di Rivera Cancun. Menurut keterangan dokter pribadinya, John Mayer positif Covid-19.



"Hari ini, tepat sebelum berangkat ke Meksiko, menurut dokternya, @JohnMayer dinyatakan positif COVID-19 dan tidak akan dapat tampil di Playing in the Sand di Riviera Cancun 7-10 Januari," tulis pernyataan itu, Kamis (6/1/2022).





