Resmi Menikah, Park Shin Hye dan Choi Tae Joon Ungkap Kegembiraan

ERA.id - Aktris asal Korea Selatan Park Shin Hye resmi menikah dengan aktor Choi Tae Joon, Sabtu (22/1/2022). Keduanya mengungkap kegembiraannya atas pernikahan sekaligus kehamilan pertamanya.



Pernikahan pasangan figur publik Korea Selatan itu berlangsung secara tertutup di sebuah gereja di Seoul, Korea Selatan. Keduanya menikah di hadapan pendeta, keluarga, serta kerabat terdekat yang berlangsung meriah.



"Terima kasih kepada semua orang yang mengirimi saya begitu banyak ucapan selamat dan berkah," kata Park Shin Hye di Instagram.







Upacara pernikahan yang digelar secara tertutup itu dihadiri dan dimeriahkan oleh penampilan sejumlah kerabat terdekat kedua mempelai. Crush dan D.O EXO misalnya, keduanya menyanyikan lagu "Beautiful" yang merupakan soundtrack dari drama Goblin.



Lee Hong Ki FT Island membawakan lagu "You're Beautiful", Lee Juck membawakan single hitnya berjudul "I'm Fortunate", serta Zico yang merupakan kerabat dekat Choi Tae Joon selama lebih dari 11 tahun membacakan surat tulisan tangannya untuk pasangan tersebut.



Selain itu, lawan main Park Shin Hye di drama The Heirs, Lee Min Ho juga turut hadir dan memberikan ucapan selamat melalui akun Instagram-nya. Dia juga membagikan undangan yang dikirimkan oleh Park Shin Hye ditulis dengan nama Kim Tan, yang merupakan nama karakternya di drama The Heirs.



Kemudian tamu undangan lainnya terlihat hadir di acara pernikahan seperti pamain baseball Hwang Jae Gyun, aktor Bae Jung Nam, Lee Seo Jin, Namgoong Min, Ryu Jun Yeol, Seolhyun AOA, dan masih banyak lagi.







