Profil Aktor Na In Woo, Anggota Tetap Terbaru di 2 Days 1 Night yang Gantikan Kim Seon Hoo

ERA.id - Aktor asal Korea Selatan Na In Woo dipastikan menjadi anggota tetap di program 2 Days 1 Night. Na In Woo menggantikan posisi Kim Seon Ho yang sebelumnya mengundurkan diri akibat skandal.



Bergabungnya Na In Woo ke program 2 Days & 1 Night itu dibenarkan oleh tim produksi, Selasa (25/1/2022). Melalui pernyataan resminya, Na In Woo dikonfirmasi sebagai anggota tetap dan akan bergabung di musim keempat.



"Aktor Na In Woo telah dikonfirmasi sebagai anggota tetap dan akan bergabung dalam perjalanan acara ke depan," kata tim produksi, dikutip Heraldcorp, Selasa (25/1/2022).



Profil Na In Woo (instagram/10042n00)



Selain itu, PD Geul Yi juga sangat menantikan chemistry yang akan terbentuk di antara anggota yang ada saat ini. Apalagi kehadiran anggota baru bisa menambah warna dan banyak kesenangan yang akan tercipta.



"Posisi anggota yang ada akan berubah ketika maknae baru (anggota termuda) bergabung, dan akan ada beragam kesenangan yang tercipta saat hubungan baru terbentuk. Tolong nantikan chemistry seperti apa yang akan ditunjukkan Na In Woo dengan anggota lain dari Yeon Jung Hoon tertua hingga Ravi," ujarnya.



Meski terkesan selalu menjadi anggota pengganti, pria yang terlahir dengan nama Na Jong Chan itu sudah memiliki segudang film yang dibintanginya. Sehingga dengan bergabungnya dia dengan 2 Days & 1 Night bukanlah sebuah kesengajaan atau pun kebetulan belaka.



Wajah tampan Na In Woo tercatat menghiasi berbagai judul drama seperti My Mom, Spark, Cinderella with Four Knight, Mystic Pop-up Bar, Best Chicken, hingga Mr. Queen. Selain drama, dia juga sempat bermain untuk film layar lebar dalam judul The Car Crash: Hit by Dongho, dan The Faceless Boss.



Itulah profil singkat aktor Na In Woo yang menggantikan posisi Kim Seon Ho di program 2 Days & 1 Night.





