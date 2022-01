Ray J Angkat Bicara Tentang Video Seks dengan Kim Kardashian: Ini Harus Dihentikan, Saya Punya Anak!

ERA.id - Mantan kekasih Kim Kardashian, Ray J akhirnya ikut buka suara terkait video seksnya di masa lalu. Ray J meminta agar video seks dirinya dengan Kim tidak lagi dibahas.



Lewat sebuah cuitan di media sosialnya, Ray J meminta agar spekulasi yang menyebut video seksnya dengan Kim Kardashian segera dihentikan. Dia meminta hal itu lantaran saat ini statusnya sudah memiliki anak.



"Ini harus dihentikan. Aku juga punya anak," cuit Ray J.

This needs to stop. I also have kids