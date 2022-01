Jessica Tanoesoedibjo Dilamar Putra Bos Emtek, Harapan Liliana: Semoga Tuhan Selalu Membimbing

ERA.id - Kabar bahagia datang dari putri ketiga, konglomerat Harry Tanoesoedibjo dan Liliana Tanaja, Jessica Herliani Tanoesoedibjo. Ia baru saja resmi dilamar oleh kekasihnya, Jonathan Natakusuma yang merupakan putra Bos Emtek.



Kabar bahagia ini diungkapkan langsung di akun Instagram @jessicatanoe. Ia membagikan momen dirinya dilamar dengan pacarnya di Fairmont Jakarta dengan latar belakang tulisan 'Will You Marry Me'.



Lewat caption Instagram-nya, perempuan yang menjabat sebagai Managing Director PT MNC Kapital ini menceritakan proses lamaran itu terjadi. Ia sampai tak bisa berkata-kata saat dilamar oleh sang pujaan hati.



Jessica Tanoesoedibjo dilamar (Foto: Instagram/@jessicatanoe)





Lebih lanjut, perempuan berusia 27 tahun ini mengucapkan terimakasih kepada kedua orangtuanya dan orangtua kekasihnya. Ia mengucapkan terimakasih juga kepada tantenya yang membantunya atas kejutan lamaran ini.



"Teriakan khusus dan terima kasih banyak kepada orang tua kami atas dukungan, cinta, dan doanya selama ini @hary.tanoesoedibjo @liliana_tanoesoedibjo @fs.1818 @susy.saria dan terutama Tante yang telah membantu Jon dengan semua kejutan ini," lanjutnya.



Unggahan itu mendapatkan respon dari ibundanya, Liliana Tanaja Tanoesoedibjo dan kakaknya, Valencia Tanoe. Adapun Liliana mendaoakan agar sang pencipta selalu membimbing Jessica dan Jonathan.

"@jessicatanoe Semoga Tuhan selalu membimbing, melindungi dan memberkati kalian berdua Jessica & Jonathan, we love you non. Tuhan sayang kalian berdua," tulis Liliana Tanaja Tanoesoedibjo.



"Gaining a brother soon!," kata Valencia Tanoesoedibjo.



Selain itu, banyak juga netizen lainnya yang mengucapkan selamat kepada Jessica Tanoesoedibjo karena sebentar lagi akan melangkah ke jenjang pernikahan.



"Congrats bu Jess!!," tulis Ziva Magnolya

"Congratssss!!! I’m soo happy for both you… lancar semuanya sampai wedding day," ungkap Edric Tjandra

"Congratulations, Jess!! So happy to see this," kata Amanda Zevannya

"Aaaww!!! Congraaatttsss, Jess!! ," ucap Regina Ivanova

