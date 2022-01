Tretan Muslim Ngeluh Media Sosial Penuh Soal Fuji dan Chika: Why?

ERA.id - Belakangan hubungan asmara adik Bibi Andriansyah, Fuji dengan Thoriq Halilintar dan Chandrika Chika memang tengah ramai dibicarkan di media sosial. Namun, tampaknya konten tentang mereka dinilai mengganggu bagi sebagian orang, salah satunya Tretan Muslim.



Lewat cuitan Twitternya, Tretan pun menyampaikan perasaannya akan hal tersebut. Ia menanyakan mengeluhkan mengapa media sosial penuh dengan konten mereka semua.



"Kenapa explore IG saya isinya Chika dan Fuji terus ya?" tanya Tretan.



Kenapa explore IG saya isinya chika dan fuji terus ya? Btw I don't hate them, just why, ultra why — Pro Gamers (@TretanMuslim) January 30, 2022





"Btw, I don't hate them, just why, ultra why," lanjutnya.



Menanggapi cuitan Tretan ini, banyak netizen yang mengaku merasakan hal serupa dengannya. Mereka bahkan menyatakan bahwa cukup terganggu dengan banyaknya konten tentang Fuji, Thoriq, dan Chika yang bertebaran di media sosial.



"Kirain gw doang yg merasa gini," kata salah satu akun.



"Betul, bosen bgt ya Allah," ujar yang lain.



"Sampe aku capek banget pencet not interested bgst," ucap yang lainnya.

Tag: Chandrika Chika Tretan Muslim Fuji thoriq halilintar