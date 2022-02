Selamat! Karina Nadila Umumkan Kehamilan Anak Pertama, Usia Kandungan 18 Minggu

ERA.id - Model sekaligus aktris Karina Nadila membawa kabar bahagia lewat unggahan di Instagram pribadinya. Karina resmi mengumumkan kehamilan anak pertamanya yang berusia 18 minggu.



Kabar bahagia tersebut dibagikan oleh runner up Puteri Indonesia 2017 di akun Instagram pribadinya. Karina membagikan sebuah video singkat yang menunjukkan hasil USG atau ultrasonografi dari janin yang ada di dalam kandungannya.



"Halo Om & Tante. Sekarang ada aku loh di dalam perut mama. 2 hari lalu pas Mama USG kata dokter aku lincah banget. Hehehe," tulis Karina Nadila pada keterangan.





Sementara itu, pada unggahan di Instagram Story-nya, Karina Nadila mengatakan usia kandungannya baru menginjak 18 minggu.



"Ade ster-ster is now 18 weeks inside my tummy. Mohon doanya ya teman-teman semua," katanya.



Kabar kehamilan pertama Karina Nadila itu pun disambut hangat oleh para kerabatnya. Unggahan itu juga langsung dibanjiri dengan ucapan selamat sekaligus doa dari banyak pihak.



"Congratsssss sobat specta!!!sehat2 nin," tulis Rangga Moela.



"Wahh slamatt slamatt! Sehaatt2 yaaa," kata Clara Bernadeth.



"Alhamdulillah! Selamat Nina & Rangga. Bismillah sehat2 ya Nina, baby dan Rangga," ucap Artika Sari Devi.



"Alhamdulillah, selamat calon mama papa, sehat2 ya," kata Alya Rohali.



Karina Nadila resmi menikah dengan Rangga Prihartanto pada 19 Desember 2020. Saat itu mereka menusung adat Jawa yang kental pada prosesi pernikahan mereka. Karina terlihat mengenakan kebaya dengan paes jawa saat akad nikah. Sementara Rangga mengenakan blangkon di kepalanya.

