Beri Saran Soal Gagal Nikah dengan Pria Agamis, Salmafina Sunan: Jangan Buru-Buru, Cinta Tuhan Itu Banyak

ERA.id - Belum lama ini, selebgram Salmafina Sunan tanggapan bijaknya soal netizen yang gagal nikah dengan seorang pria agamis menjadi sorotan netizen.



Awalnya, mantan istri Taqy Malik ini membuka sesi tanya jawab dengan netizen di Instagram Stories-nya. Lalu, ada netizen yang sedih dancurhat jika dirinya gagal menikah dengan seorang pria agamis.



"H-2 mau nikah cowoknya mundur, padahal agamis banget tapi b******k ninggalin (emoji sedih)," curhat netizen tersebut, seperti dikutip dari akun TikTok @mhellmhill.

Salmafina Sunan (Foto: TikTok/@mhellmhill)





Salmafina Sunan (Foto: Instagram/@salmafinasunan)





"Tapi nggak cuma hanya itu, harus dilihat juga karakternya. Harus dilihat juga cara dia mengolah emosinya. Harus dilihat juga cara dia berpikir seperti apa. Problem solving-nya seperti apa. Leadership-nya seperti apa. Because you're gonna be a husband, you're gonna be a leader," lanjutnya.



Lebih lanjut, Salmafina Sunan juga menyarankan setiap orang untuk melihat kedekatan pasangan dengan orang tua sebelum memutuskan menikah. Menurutnya, orang yang cinta Tuhan banyak, namun harus dilihat apakah cocok atau tidak.



"Terus juga hubungan dia sama keluarganya dan hubungan orang tuanya sama dia. Itu hal-hal yang penting yang kadang suka di-ignore gitu. Banyak aspek yang harus di-discover dulu sebelum memutuskan untuk, 'Ya sudah aku mau nikah sama kamu'," tuturnya.



"Jadi jangan buru-buru, maksudnya yang cinta Tuhan itu banyak sekali di luar sana. Yang taat beribadahnya banyak sekali di luar sana. Tapi apakah dia match with you (cocok denganmu)? Dari mulai cara berpikir, emotional intelligence. Banyak, banyak hal," lanjutnya.



Maka dari itu, Salmafina Sunan meminta setiap orang untuk selalu berdoa agar menemukan pasangan yang tepat. Ia meminta bagi siapapun untuk lebih fokus pada masa depan.



"Buat aku, terus berdoa bukan hanya kamu yang berdoa tapi pasanganmu juga harus ikut berdoa. Kayak, 'Tuhan apakah dia yang terbaik?'. Karena Tuhan pasti kasih lihat, enggak mungkin enggak. Dan ketika Tuhan gagalkan ini di dua hari, berarti kan you're supposed to be happy. Trust me, kalau Tuhan sudah batalkan, hilangkan dia dari hidup kamu dan masa depan kamu," tutupnya.



Unggahan itu dibanjiri pujian netizen. Mereka takjub dengan Salmafina Sunan yang kini jauh lebih baik ketimbang sebelumnya.



"Dia jadi lebih positif sekarang suka banget mana baik banget kalau umkm endorse," tulis akun @sadilla****

"Kalau urusan aqidah itu urusan dia sama Tuhan. Tapi untuk pribadi, dia baik dan cerdas. Perkataan dia juga benar. Salut dan kagum," kata akun @a.en.g.****

"Bangga banget sama Salma bisa sekuat itu." ungkap akun @repotama****

Tag: Salmafina Sunan Taqy Malik Salmafina Sunan Pindah Agama