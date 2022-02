Resmi Cerai dengan Jonathan Frizzy, Dhena Devanka Rayakan dengan Kue 'Just Divorced'

ERA.id - Dhena Devanka tampaknya sangat ceria dan lega usai resmi bercerai dengan Jonathan Frizzy. Lewat unggahan di Instagramnya, Dhena terlihat merayakan perceraiannya dengan foto memegang sebuah kue.



Menariknya, kue yang dipegang oleh Dhena menggambarkan perceraian yang baru saja ia jalani dan siap memulai hidup baru. Kue tersebut bertuliskan "I do, I did, I'm done. Just divorced. New life start,".

Unggahan Dhena Devanka (Instagram)





Pada foto tersebut, Dhena terlihat sangat ceria dan tersenyum lebar ke arah kamera. Ia juga menjelaskan bahwa kue tersebut adalah pemberian dari teman-teman baiknya.