Berkonsep Lifestyle and Moslem Friendly, Hotel di Tengah Kota Makasaar Siap Wujudkan Pernikahan yang Romantis

ERA.id - Mewujudkan pernikahan impian adalah satu hal diharapkan seluruh pasangan pengantin. Dibalut suasana romantis dan hangatnya kehadiran para tamu akan membuat pesta pernikahan lebih berkesan dan tak terlupakan.

Khas Hotel Makassar milik PT Wika Realty yang di managed by HIG yang terletak di tengah Kota di Jl. A. Mappanyuki No. 49, dimana satu-satunya Hotel yang mengusung konsep Lifestyle and Moslem Friendly ini memberikan penawaran terbaik untuk Paket Pernikahan.

“Kami menyediakan paket yang sudah sangat lengkap, dengan mengangkat tema modern ataupun tradisional yang cukup mewah, sehingga tamu dapat mewujudkan pesta pernikahan impian yang diinginkan. ” Astri / PR Khas Hotel Makassar.

(Dok. Khas Hotel Makassar)

Khas Hotel Makassar menawarkan Paket Pernikahan dimulai dari harga IDR 90.000,-/orang. Paket yang ditawarkan sudah termasuk dengan Dekor Standar, Sound System, Band Akustik, MC, Red Carpet, Makanan terdiri 8 macam menu, Test Food untuk 6 orang, 1 Suite Room, Wedding Gift, Buku Tamu, dan pemakaian ruangan maksimal 5 jam, dengan minimal pemesanan di 400 orang.

Khas Hotel Makassar adalah hotel berbintang 3 yang berada di lokasi strategi di Makassar, untuk acara wedding sendiri sering dilakukan di ballroom yang bernama Sapphire Ballroom. Sapphire Ballroom Khas Makassar ini memiliki ruangan yang cukup luas, dapat menampung hingga 1000 orang untuk acara resepsi standing party.

Bagaimana, sudahkan Anda melangkah mewujudkan pernikahan impian?