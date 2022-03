Posting Pohon Natal dan Ayat Alkitab, Manohara Akui Pindah Agama: Itu Privasi

ERA.id - Artis Manohara Odelia Pinot jadi perbincangan publik. Sebab, netizen curga dengan agama Manohara pasca sang artis membagikan ayat alkitab dalam Instagram pribadinya.



"Isaiah 54:17," bunyi ayat alkitab dalam unggahan Manohara.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka yakin jika Manohara sudah pindah agama dari Islam menjadi Kristen.



"Mbak Mano pindah agama? Baca syahadat lagi mbak," sambung akun @umbul***.



Tak hanya itu, Manohara sempat menjadi perbincangan publik karena tengah merayakan Natal. Ia membagikan foto patung dengan latar belakang pohon natal pada Rabu (27/11/2019).





"Santa came early this year and he brought over this beautiful piece," tulis Manohara.



Mengetahui banyak yang respon, Manohara memutuskan untuk mematikan kolom komentar Instagram.



Sebelumnya, Manohara sempat menegaskan bahwa dirinya sudah lama pindah agama dari Islam menjadi Kristen. Hal ini terungkap dalam unggahan Instagram-nya pada (27/2/20).

Unggahan Manohara (Foto: Instagram/@manodelia)





"Beberapa orang yang mengaku anggota keluarga salah memberikan pernyataan soal keyakinanku. Aku nggak pernah mempublikasikan soal agamaku di publik karena itu privasi antara aku dan Tuhan," tulisnya.



"Aku seorang Kristiani dalam beberapa tahun ini. Sesimple itu. Saat menulis ini aku merasa kecewa banyak orang yang memikirkan soal privasi orang lain. Kita Warga Negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika," pungkasnya.

