Dituding Berbohong Soal MSGLOW Tampil di Paris Fashion Week, Shandy Purnamasari: Yang Kalian Ributin Apa?

Bos MS GLOW sekaligus Crazy Rich Malang, Shandy Purnamasari kini jadi perbincangan publik. Dirinya dianggap berbohong oleh netizen tampil di acara Paris Fashion Week (PFW) 2022. Tak terima dengan tudingan itu, istri Gilang Juragan99 akhirnya buka suara.



Lewat Instagram pribadinya, Shandy Purnamasari membagikan video acara fashion show tersebut. Ia mengatakan kehadirannya di Paris untuk acara fashion show. Perempuan berusia 30 tahun ini mengklaim bekerja sama dengan Paris Fashion Week.

Shandy Purnamasari buka suara





"Ini IG @fashionweekonline di highlight yg paris ada runway @leannemarshallofficial dan mereka tulis #parisfashionweek , di IG lean sebelum kita berangkat pun beliau posting dgn hastag #pfw . Di @fashionweekonline malah ga cuma paris ada new york dan milan fashion week," tulisnya, dikutip dari Instagram pribadinya.



Shandy Purnamasari



"Bagi saya tujuan kita ke Paris adalah untuk bawa produk kita mendunia, bawa batik kita dikenal, bawa dangdut go International dan bahkan launching produk asli Indonesia disana," katanya.



"Jadi yg kalian ributin itu apa? Brand fashion yg kolab dgn kami pake #parisfashionweek #pfw kok di story dan feednya !

Setidaknya kalau tidak bisa berkontribusi bisa dengan apreasi," tambahnya.



Unggahan itu mendapatkan banyak respon dari rekan sesama selebriti. Mereka memberikan semangat kepada Shandy Purnamasari.



"Ketika jempol lebih lancar daripada membaca dan mencari tau apaa yang sebenarnya terjadi bangga sekali kakak kuh sayang @shandypurnamasari Kerja keras dirimu nyata banget untuk mempertontonkan Budaya Indonesia dari Batik, makan pakai tangan bahkan sampai Warisan Indonesia Jamu. Tidur dikit terus tersenyum ketika raga mungkin lelah… KAKAK SEMANGAT," tulis Marshel Widianto.

"Aku padamu mbak," komentar Ririe Fairus

"Support terus buat mbakku @shandypurnamasari masku @juragan_99 ga peduli mulut netizen tetep support proud of both of you." lanjut Taslim Rachim

