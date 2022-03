Dituduh Selingkuh Usai Isyaratkan Putus dari Naura, Devano Danendra Mendadak Bahas Soal Bunuh Diri

ERA.id - Hubungan asmara Devano Danendra upa fotonya dengan Naura, sekaligus menyematkan keterangan yang mengisyaratkan hubungan mereka telah berakhir.



"Thank u," tulis Devano di Instagramnya, pada Rabu (16/3/2022).



Unggahan Devano itu sontak ramai dikomentari oleh netizen yang menebak mereka memang sudah putus dan menyayangkan hal tersebut. Namun, di sisi lain ada juga netizen yang menduga bahwa putusnya hubungan asmara dengan Naura karena Devano yang berselingkuh.



Balasan Devano Danendra (Instagram)





"Hahaha comment lo yang selalu ngefitnah gue engga-engga berhasil ngancurin kehidupan gue, makasaih. If I kill myself, itu salah lo," balas Devano.



Lebih lanjut, lewat cuitan di Twitternya, Devano mengungkap bahwa selama hidupnya ia kerap mendapat bullyan dan fitnah dari orang lain. Ia hanya bisa berharap bisa baik-baik saja dan menerima risiko dari seorang publik figur.

Cuitan Devano Danendra (Twitter)





"19 tahun gue, difitnah, dibully, diomongin yg engga engga, what a journey. I hope im okay. The risk," tulisnya.

Tag: Naura Ayu bunuh diri Devano Danendra