Asal Buat Lelucon Soal Kondisi Jada Pinkett Smith di Panggung Oscar 2022, Chris Rock Ternyata Tak Tahu Apa Itu Alopecia

ERA.id - Saudara laki-laki Chris Rock, Kenny Rock, mengungkap fakta mengejutkan di balik lelucon yang terjadi di panggung Oscar 2022. Chris Rock disebut tidak mengetahui tentang penyakit yang diderita oleh Jada Pinkett Smith.



Adik Chris Rock itu mengatakan bahwa sang kakak tidak mengetahui tentang Alopecia yang diderita oleh istri Will Smith selama memberikan lelucon rambut botaknya. Rock disebut tidak akan memberikan lelucon tersebut bila sebelumnya tahu tentang kondisi medis Jada.



"Lelucon itu lucu. Itu tidak lucu, tapi Saya tahu bahwa jika dia (Chris) mengetahui bahwa dia (Jada) menderita alopecia, dia tidak akan membuat lelucon tentang itu. Tapi dia tidak tahu," kata Kenny Rock, dikutip LA Times, Rabu (6/4/2022).







Mengenai permintaan maaf Will Smith setelah menerima penghargaan Aktor Terbaik, Kenny menilai hal itu seharusnya dilakukan sejak awal. Kenny menilai permintaan maaf itu harusnya dilakukan saat Smith menerima penghargaan malam itu.



"Seandainya dia awalnya meminta maaf ketika dia naik ke atas panggung dan menangis dan menerima penghargaan, tetapi dia tidak melakukannya, jadi, di sana yang memberi tahu saya bahwa itu adalah sesuatu yang lain," katanya.



Sejak insiden pukulan tersebut, Will Smith memutuskan untuk mengundurkan diri dari keanggotaan Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Dia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka di Instagram kepada Rock dan mengaku malu atas perbuatannya.



Sayangnya permintaan maaf itu tidak bisa diterima begitu saja oleh keluarga Chris Rock. Kenny Rock menilai permintaan maaf itu tidak tulus untuk disampaikan oleh Will Smith.



"Tidak, saya tidak menerimanya karena menurut saya itu tidak asli. Saya pikir humasnya dan orang-orang yang bekerja di bawahnya mungkin menyarankan dia untuk melakukan itu," ucapnya.



Lalu, kata Kenny, perbuatan Smit kepada Rock sangat meremehkan harga diri kakaknya. Smith dinilai mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan tindakan tersebut di hadapan jutaan mata penonton.



"Dia meremehkan saudara saya. Dia tidak menghormatinya. Menurut pendapat saya, dia mempermalukan dirinya sendiri dengan melakukan itu dan warisannya dengan melakukan itu," tutupnya.

Dikutip dari Alodokter, Alopecia areata sendiri adalah kebotakan atau kerontokan rambut yang disebabkan oleh penyakit autoimun. Pada alopecia areata, sistem imun menyerang dan merusak folikel rambut, sehingga menyebabkan kerontokan dan kebotakan. Kulit kepala botak dengan bentuk pitak adalah salah satu tanda dari kondisi ini.

