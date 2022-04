Kasus Penamparan Chris Rock Berlanjut, Will Smith Terancam Ditangkap Polisi

ERA.id - Produser Oscar, Will Packer mengungkap fakta terbaru dari insiden pukulan Will Smith terhadap Chris Rock. Packer mengatakan pihak kepolisian siap menangkap Will Smith usai pemukulan terjadi.



Packer mengatakan dia tidak berbicara dengan Smith sama sekali malam itu. Namun dia bertemu secara langsung dengan Chris Rock dan petugas dari Departemen Kepolisian Los Angeles. Pada pertemuan itu, polisi siap untuk menangkap pemenang Aktor Terbaik Oscar itu bila Chris Rock menyetujuinya.



"Mereka berkata, 'Ini baterai', kata yang mereka gunakan pada saat itu. Mereka berkata, 'Kami akan menangkapnya. Kami siap untuk menangkapnya sekarang, Anda dapat mengajukan tuntutan. Kami dapat menangkapnya.' Mereka memberikan pilihan," kata Packer, dikutip ABC News, Jumat (1/4/2022).



