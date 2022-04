Tiba di Bali, Maria Ozawa Langsung Sapa Raffi Ahmad, Netizen: Astagfirullah, Ingat Nagita Slavina!

ERA.id - Kedatangan mantan bintang film dewasa, Maria Ozawa ke Indonesia berhasil menghebohkan publik. Perempuan kerap disapa Miyabi ini kini sudah tiba di Bali. Tak sendiri, Maria Ozawa di Bali bersama mantan istri Aming, Evelin Nada Anjani.



Bahkan, Maria Ozawa kedapatan mengunjungi Mari Beach club milik Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Selain itu, ada juga DJ asal Jepang, DJ Shacho. Dalam video itu, Maria Ozawa menyapa Raffi Ahmad dan memuji keindahan Mari Beach Club Bali.





"Hai Raffi, very beautiful Mari Beach. Yey," ucap Maria Ozawa, dikutip dari Instagram @raffinagita1717.



Maria Ozawa (Foto: Instagram/@raffinagita1717)





"Wowww. Chilllll Together and Rock N Roollllllllll With @maria.ozawa0108 and My Bro @djshacho_candyfoxx @maribeachclubbali @maria.ozawa0108 @djshacho_candyfoxx @evelinnadaanjani," tulisnya.



Unggahan itu dibanjiri respon netizen. Mereka memberikan peringatan kepada Raffi Ahmad untuk menjaga hati Nagita Slavina. Seperti diketahui, Raffi saat ini tersandung isu perselingkuhan dengan Nita Gunawan.



"Astagfirullah ,ngucap Raffi jangan sampe mendekati maksiat , dosa besar, ingat anak isteri," tulis akun @ded***



"Inget Raffi lg puasa,,jaga mata jaga hati,,inget mama gigi drmh," kata akun @angg***

"Apa perasaan Nagita ya," ungkap akun @rzd******.

"Kurang greget deh kalo AA rafi usaha beach club kayak gini. Terlalu banyak godaan." lanjut akun @ayu***.

