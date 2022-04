Dinyinyiri Soal Berat Badan yang Makin Besar, Selena Gomez Cuek Masa Bodo

ERA.id - Penyanyi sekaligus aktris Selena Gomez menjawab nyinyiran netizen terkait berat badan tubuhnya. Gomez mengaku tidak peduli akan gunjingan netizen terkait hal tersebut.



Melalui TikTok Stories-nya, bintang The Only Murders in the Building itu mengatakan bahwa dirinya selalu berusaha untuk menurunkan berat badannya. Dia bahkan membatasi makanan cepat saji yang dikonsuminya.



"Saya mencoba untuk tetap kurus, tetapi saya pergi ke Jack in the Box dan saya mendapat empat taco, tiga telur gulung, onion ring, dan sandwich ayam pedas," kata Gomez.







Diketahui kenaikan berat badan Selena Gomez ini disebabkan oleh transplantasi ginjal yang pernah dia lakukan di tahun 2017. Prosedur itu menyebabkan dia mengalami fluktuasi berat badan dan cukup mengganggu dirinya.



"Saya menderita lupus dan berurusan dengan masalah ginjal dan tekanan darah tinggi, jadi saya menangani banyak masalah kesehatan, dan bagi saya saat itulah saya benar-benar mulai memperhatikan lebih banyak hal tentang citra tubuh," katanya pada 2019 lalu, dikutip People, Selasa (12/4/2022).



Pelantun "Lose You to Love Me" itu kemudian mengatakan obat-obatan dan juga penyakitnya mengubah berat badannya dengan sangat signifikan. Dia bahkan sempat merasa tertekan saat pertama kali berhadapan dengan masalah tersebut.



Namun seiring berjalannya waktu, dia mencoba untuk terus mengabaikan para pembencinya di media sosial dan tidak peduli dengan nyinyiran tersebut.



"Saya tidak peduli untuk mengekspos diri saya kepada semua orang dan mendengar apa yang mereka katakan tentang itu," katanya.

