Harry Styles Cetak Rekor Dunia Lewat As It Was

ERA.id - Penyanyi Harry Styles sukses menorehkan rekor dunia untuk lagu terbarunya, "As It Was". Lagu tersebut meraiah Gunness World Record untuk trek yang paling banyak diputar selama 24 jam di Spotify.



Menurut catatan Guinness World Record, lagu "As It Was" berhasil mengumpulkan lebih dari 16 juta streming dalam 24 jam pertama di platform Spotify. Sejak dirilis pada 1 April 2022, lagu itu juga menduduki peringkat pertama streming di 34 negara, termasuk Amerika Serikat.



"As It Was menjadi lagu Spotify yang paling banyak diputar dalam satu hari pada tahun 2022 sejauh ini, dan lagu yang paling banyak diputar di AS dalam satu hari dalam sejarah Spotify," kata pihak Spotify di media sosial resminya.





Baru-baru ini Harry Styles juga menjadi salah satu penampil utama di festival musik terbesar Amerika Serikat, Coachella 2022. Dia tampil dengan busana berkilau dan memberi kejutan ke penggemar dengan berkolaborasi bersama Shania Twain membawakan "Man, I Feel Like A Woman".

Tag: Harry Styles as it was single baru harry styles