Megan Thee Stallion Kenang Momen Mematikan di Kehidupannya, Ditembak di dalam Mobil Hingga Rela Bohong ke Polisi

ERA.id - Rapper Megan Thee Stallion berbagi momen mematikan sekaligus menakutkan yang pernah terjadi di dalam kehidupannya. Megan menangis saat mengenang momen ditembak di dalam mobil di tahun 2020 lalu.



Pengalaman mematikan itu diceritakan oleh Megan selama acara CBS News bersama Gayle King. Megan kembali mengenang bagaimana kakinya ditembak oleh Tory Lanez di dalam mobil lantaran terjadi sebuah pertengkaran saat mereka meninggalkan pesta di Hollywood Hills.



"Pertengkaran itu dengan dua orang di kursi belakang. Jadi saya meminta pengemudi untuk menepikan mobil. Seperti, saya sudah selesai dengan ini. Dan saya seharusnya tetap keluar dari mobil," kata Megan dikutip CBS, Rabu (27/4/2022).



Music megastar @theestallion sits down exclusively with @GayleKing for her first TV interview addressing the 2020 shooting allegedly involving rapper Tory Lanez, Monday on #CBSMornings.



Tory Lanez pleaded not guilty to an assault charge related to the alleged shooting. pic.twitter.com/iYDZdkOAMm